Простые способы подготовить ребенка к посещению стоматолога

Посещать с детьми стоматолога необходимо. Однако осмотр или лечение могут быть сорваны, если ребенок закапризничает, не захочет сидеть в кресле и не откроет рот.

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Москва 24 расскажет, что взрослым важно предпринять еще до посещения малышом врача и что нельзя делать во время визита.

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До приема

К посещению стоматолога ребенка важно подготовить заранее – лучше за неделю. Иначе событие может вызвать у него сильный стресс, рассказала Москве 24 детский стоматолог Ирина Никитина. Необходимо сообщить, что вы пойдете к доктору, который просто "посчитает зубки". Однако если в тот же визит планируется лечение, не стоит обманывать и говорить, что врач "только посмотрит". Объясните все: стоматолог будет "выгонять микробов", возможно, поставит специальную "заморозку", и это непривычное чувство, но оно быстро пройдет. Стоит также рассказать о моторчике, который вращает щетку и при этом жужжит, чтобы ребенок не пугался звука инструментов. Самим же родителям надо помнить, что современный процесс анестезии стал более щадящим, так что большинство детей даже ничего не замечают. Главное – не пугать их. Именно поэтому не надо упоминать при малыше о своем негативном опыте посещения стоматологов. Следует помнить, что дети быстро примеряют страх взрослых на себя, поэтому, если есть боязнь врачей, с ребенком лучше пойти более храброму взрослому, посоветовала Никитина. Еще один важный момент – выбирать удобное время для посещения стоматолога.

"Малыш должен быть сытым и выспавшимся, а вы не должны никуда спешить, чтобы не нервничать и уделить ребенку достаточно времени. Тем более что после посещения врача он наверняка захочет побыть с вами и поделиться впечатлениями", – отметила эксперт.

Во время приема

Не стоит вести ребенка к стоматологу с целой группой поддержки и заходить в кабинет большой толпой. Ребенку будет трудно удерживать внимание на лечении и спокойно сидеть в кресле, а доктору – сложно работать, отметила Никитина. Врач добавила, что многие дети выдают бурные эмоциональные реакции в процессе лечения. Это связано с тем, что процессы возбуждения в центральной нервной системе преобладают над процессами торможения.

Взрослым в такие моменты важно не поддаваться панике, не показывать свои эмоции, говорить спокойно. Кроме того важно, чтобы сопровождающий сам доверял стоматологу. Видя позитивный контакт между взрослыми, ребенок сможет расслабиться, пояснила врач.