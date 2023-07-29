Как мягкий мячик помогает от истерик

Недавно я прочитала историю мамы, которая сидела на полу в коридоре, рядом с комнатой восьмилетней дочери. Дочка была очень сердита, убежала посреди разговора, хлопнув дверью. Из-за двери раздавался плач, всхлипывания, стуки и что-то, похожее на рычание. Ребенок был очень зол.

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Посидев немного в задумчивости, мама бросила мягкий мячик, который валялся рядом. Мячик с глухим звуком ударился о дверь. Дочка тут же перестала рыдать и приоткрыла дверь.

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Тогда мама снова бросила мячик и поймала его, когда он отскочил. Дочка распахнула дверь и закричала: «Что ты делаешь?» «Хочешь со мной поиграть?» — спросила мама. «ЛАДНО!!!!» — закричала девочка, села рядом с мамой и стала бросать мячик. Один раз, другой, третий.

Конечно, она все еще была сердита, но это простое физическое упражнение позволило снизить градус эмоций, взрывная, некотролируемая злость превратилась в управляемый гнев. Мама была удивлена, так как раньше пробовала с дочкой разные штуки для успокоения (покричать в подушку, подышать). И сначала она подумала, что это случайность, что «мячик для успокоения» сработал лишь однажды. Но она ошиблась, мячик продолжал работать.

Теперь каждый раз, когда дочь выходила из себя, она брала в руки мячик. И после 10 бросков была готова говорить о своих чувствах. Возможно, кому-то понравится этот способ. Для меня он оказался актуален. Моя дочка очень эмоциональна, она легко «взрывается» и трудно успокаивается. Мы попробовали разное, оказалось, что она предпочитает мягкие игрушки-антистресс, которые можно сжимать в руках. Сын подруги в таких ситуациях «бьет» подушку. Каждый ребенок по-своему выпускает переполняющую его энергию.