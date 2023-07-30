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Ученик по ГОСТу: «Роскачество» разрабатывает стандарт школьной формы

Уже в новом 2024 году одежда для образовательных учреждений должна будет отвечать повышенным стандартам. Сотрудники «Роскачества» рассказали, что финальная версия ГОСТА для формы выйдет во второй половине следующего года.

Ученик по ГОСТу: «Роскачество» разрабатывает стандарт школьной формы
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Регламент будет содержать понятие формы и требования, которые производители обязаны соблюдать при изготовлении моделей. Пока раскрыты не все элементы стандарта, но уже известно, что повышенные требования эксперты готовят для материала одежды.

Так, ткань должна быть гигроскопичной, воздухонепроницаемой и гипоаллергенной. Кроме того, установлены требования к устойчивости материала, который должен быть максимально долговечным. Сотрудники «Роскачества» настаивают: такие повышенные требования необходимы, так как дети проводят в форме большую часть дня. Поэтому она должна быть удобной и безопасной.

При этом у введения общего стандарта есть и негативные последствия. Так, цены на форму, которая соответствует ГОСТу, возрастут. Это поставит родителей школьников перед сложным выбором.

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