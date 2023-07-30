Ученик по ГОСТу: «Роскачество» разрабатывает стандарт школьной формы
Уже в новом 2024 году одежда для образовательных учреждений должна будет отвечать повышенным стандартам. Сотрудники «Роскачества» рассказали, что финальная версия ГОСТА для формы выйдет во второй половине следующего года.
Регламент будет содержать понятие формы и требования, которые производители обязаны соблюдать при изготовлении моделей. Пока раскрыты не все элементы стандарта, но уже известно, что повышенные требования эксперты готовят для материала одежды.
Так, ткань должна быть гигроскопичной, воздухонепроницаемой и гипоаллергенной. Кроме того, установлены требования к устойчивости материала, который должен быть максимально долговечным. Сотрудники «Роскачества» настаивают: такие повышенные требования необходимы, так как дети проводят в форме большую часть дня. Поэтому она должна быть удобной и безопасной.
При этом у введения общего стандарта есть и негативные последствия. Так, цены на форму, которая соответствует ГОСТу, возрастут. Это поставит родителей школьников перед сложным выбором.