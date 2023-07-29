Ребенок меня шантажирует: как правильно реагировать

Дети очень хорошо знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. В ход идут все доступные способы: слезы, истерики, обиды, катание по полу и так далее.

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"Рамблер" рассказывает, почему дети начинают шантажировать взрослых и как этому противостоять.

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Почему дети шантажируют взрослых

Дети могут использовать шантаж в качестве способа получить то, что они хотят, так как они уже поняли, что это работает.

Дети не сразу учатся выражать свои потребности и желания без использования шантажа. Для них шантаж - это способ привлечь внимание взрослых и получить поддержку.

Дети могут чувствовать себя бессильными и неуверенными в своих возможностях. Шантаж может быть для них способом получить ощущение контроля над ситуацией или людьми вокруг них.

Если дети видят, что шантаж используется взрослыми в их окружении, они могут повторять такое поведение, считая его нормальным.

Если дети чувствуют, что их эмоциональные потребности не удовлетворены, они могут попытаться привлечь внимание взрослых через шантаж.

Важно помнить, что шантаж - это негативное поведение, которое нужно пресекать и обучать детей более конструктивным способам общения и решения проблем. Родители и взрослые должны устанавливать границы и объяснять, что шантаж неприемлем.

Как правильно родителям реагировать на детский шантаж

Постарайтесь сохранить спокойствие и не позволяйте детскому шантажу вызвать у вас эмоциональную реакцию. Если вы покажете, что шантаж работает, ребенок будет использовать его еще больше. Установите границы. Покажите ребенку, что шантаж неприемлем и не даст желаемого результата. Объясните ребенку, какие правила существуют в вашей семье и что вы ожидаете от него. Не меняйте свои решения под влияем истерик. Помогите ребенку выражать свои потребности. Научите ребенка общаться и решать проблемы без шантажа. Он должен уметь говорить о своих чувствах и потребностях. Помогите ребенку найти другие способы достижения своих целей или получения желаемого. Предложите ему конструктивные варианты решения проблемы. Уделите внимание эмоциональным потребностям ребенка и создайте безопасную среду, в которой он может выражать свои чувства и получать поддержку.