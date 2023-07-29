Ребенок меня шантажирует: как правильно реагировать
Дети очень хорошо знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. В ход идут все доступные способы: слезы, истерики, обиды, катание по полу и так далее.
"Рамблер" рассказывает, почему дети начинают шантажировать взрослых и как этому противостоять.
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Почему дети шантажируют взрослых
- Дети могут использовать шантаж в качестве способа получить то, что они хотят, так как они уже поняли, что это работает.
- Дети не сразу учатся выражать свои потребности и желания без использования шантажа. Для них шантаж - это способ привлечь внимание взрослых и получить поддержку.
- Дети могут чувствовать себя бессильными и неуверенными в своих возможностях. Шантаж может быть для них способом получить ощущение контроля над ситуацией или людьми вокруг них.
- Если дети видят, что шантаж используется взрослыми в их окружении, они могут повторять такое поведение, считая его нормальным.
- Если дети чувствуют, что их эмоциональные потребности не удовлетворены, они могут попытаться привлечь внимание взрослых через шантаж.
Важно помнить, что шантаж - это негативное поведение, которое нужно пресекать и обучать детей более конструктивным способам общения и решения проблем. Родители и взрослые должны устанавливать границы и объяснять, что шантаж неприемлем.
Как правильно родителям реагировать на детский шантаж
- Постарайтесь сохранить спокойствие и не позволяйте детскому шантажу вызвать у вас эмоциональную реакцию. Если вы покажете, что шантаж работает, ребенок будет использовать его еще больше.
- Установите границы. Покажите ребенку, что шантаж неприемлем и не даст желаемого результата. Объясните ребенку, какие правила существуют в вашей семье и что вы ожидаете от него. Не меняйте свои решения под влияем истерик.
- Помогите ребенку выражать свои потребности. Научите ребенка общаться и решать проблемы без шантажа. Он должен уметь говорить о своих чувствах и потребностях.
- Помогите ребенку найти другие способы достижения своих целей или получения желаемого. Предложите ему конструктивные варианты решения проблемы.
- Уделите внимание эмоциональным потребностям ребенка и создайте безопасную среду, в которой он может выражать свои чувства и получать поддержку.
Если проблема с детским шантажом становится серьезной или продолжается длительное время, стоит обратиться за помощью к психологу или другому специалисту, который сможет помочь вам и вашему ребенку.
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