Пять книг для чтения с детьми

Сотрудники московских библиотек по выходным рассказывают читателям mos.ru о книгах, которые помогут отдохнуть и насладиться прекрасными сюжетами. Лариса Шахневич, главный библиотекарь библиотеки № 74 (ГБУК «Объединение культурных центров ВАО»), советует познакомить детей с историями о первой любви, самоотверженности, дружбе и вере в чудо.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

Серия «Лучший друг — Конни» Лианы Шнайдер

Дошкольникам и младшеклассникам советую присмотреться к серии книг немецкой писательницы Лианы Шнайдер. Заботы и занятия главной героини, девочки Конни, очень близки юным читателям. Она готовится пойти в первый класс, посещает зубного врача, пытается быть самостоятельной, учится хорошим манерам, справляется с эмоциями, дружит с другими детьми, ухаживает за домашними питомцами и помогает маме. Конни подает отличный пример — одна из читательниц нашей библиотеки вместе с Конни готовится к школе.

Серия переведена более чем на 20 языков. Лиана Шнайдер работает учительницей в начальной школе и поэтому отлично знает, как правильно донести что-то до детей.

Детям постарше

«Слушай птиц» Виктории Лебедевой

Довольно избалованный 11-летний Ярослав вместо обещанного отдыха за границей получает каникулы в Сибири. Он оказывается в многодетной семье своих родственников: без комфорта, к которому привык, в условиях, к которым не готов. Ярослав не знает, как выжить в деревенском доме после московской квартиры.

Но все оказывается не так плохо. Герой обнаруживает, что и в этом уголке страны есть на что посмотреть. Он увлекается орнитологией, учится фотографировать, впервые влюбляется и даже предотвращает преступление.

Виктория Лебедева расскажет, как просто и с интересом можно провести время без интернета, как научиться слушать голос природы. Кстати, книга получила главный приз Международного конкурса имени Сергея Михалкова.

«Прогулки по лесу» Сергея Махотина

Научно-познавательная книга «Прогулки по лесу» вполне может стать первой энциклопедией. Она научит любить природу, познакомит с обитателями леса, подскажет, как отличать ужа от гадюки. Будет интересно и взрослым: например, не все знают, что лиса принадлежит к семейству собачьих, а клен умеет предсказывать погоду.

Встретятся на страницах и мифы с легендами. Например, о лешем — автор расскажет все самое интересное об этом фольклорном персонаже, о том, почему он, по поверьям, мстит людям за плохое поведение в лесу.

Сергей Махотин — поэт, прозаик, член Союза российских писателей и Союза журналистов России.

Подросткам

«Остров погибших кораблей» Александра Беляева

Многие современные подростки любят читать авторов прошлого столетия — их книги им очень интересны, что не может не радовать. Одна из таких — «Остров погибших кораблей» советского фантаста Александра Беляева.

На ее страницах читателей ждет захватывающее приключение. После крушения трансатлантического лайнера выживают трое: мужчина, арестованный за преступление, которого не совершал, сопровождающий его сыщик и дочь американского миллиардера. Они оказываются на странном острове, населенными суеверными туземцами, и пытаются остаться целыми и невредимыми.

Хотелось бы обратить внимание не только на сюжет, но и на великолепные описания природы. Вы познакомитесь с завораживающей красотой морских глубин, попадете в Саргассово море, окутанное множеством тайн. Если возьмете эту книгу, то не сможете ее отложить, пока не перевернете последнюю страницу.

«Костя плюс Ника» Тамары Крюковой

В главных героях этой книги, Косте и Нике, многие читатели наверняка узнают себя. Здесь и первая любовь, и борьба с предательством, самоотверженность, преданность, конфликты с родителями. Она дает возможность поверить, что настоящая любовь и дружба могут преодолеть все испытания. Излишне раскрывать подробности сюжета — лучше прочтите сами. Одно могу сказать: у истории счастливый конец.

Думаю, книга понравится не только подросткам, но и их родителям — она поможет лучше понять детей и не потерять с ними контакт в будущем, когда те шагнут во взрослую жизнь.

Тамара Крюкова — лауреат многих литературных премий. В 2006 году по книге «Костя плюс Ника» сняли фильм «Костяника. Время лета». Обязательно познакомьтесь и с ним тоже.