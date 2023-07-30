Найден способ снизить риск астмы у ребенка

Ученые из Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer выяснили, что диета кормящих матерей с высоким содержанием клетчатки потенциально может защитить младенцев от серьезных респираторных заболеваний, включая астму. Исследование опубликовано в журнале Immunity.

© Газета.ру

Исследователи обнаружили, что пищевые волокна меняют микробный состав материнского молока, что, в свою очередь, влияет на развитие микробиоты кишечника младенца. При этом микробы ребенка взаимодействуют с клетками, выстилающими кишечник, заставляя их вырабатывать фактор роста, который поддерживает иммунные клетки в костном мозге.

Это улучшает защиту младенца от тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, которые могут предрасполагать младенцев к хроническим заболеваниям легких. Материнская диета с низким содержанием клетчатки нарушает процесс иммунного развития.

«Плохое питание матери увеличивает частоту тяжелых инфекций нижних дыхательных путей, включая пневмония и бронхиолит, у младенцев. Эти инфекции являются основной причиной младенческой заболеваемости во всем мире и повышают риск развития астмы», — объяснили ученые.