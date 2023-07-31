Что нужно купить для малыша на первые месяцы жизни

Среди всех дел, стоящих перед вами при подготовке к рождению ребёнка, покупка предметов первой необходимости, скорее всего, занимает первое место в вашем списке — откладывать это на потом не стоит, так как, в конце концов, вам понадобятся все принадлежности в ту минуту, когда вы с малышом приедете домой после роддома. Между обустройством детской комнаты, обеспечением всеми необходимыми предметами для сна, приёмом пищи (если вы собираетесь кормить адаптированными смесями), покупкой умных гаджетов и одежды для ребёнка легко «заблудиться».

Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант», которая помогла нам определить, покупку каких товаров для новорожденных можно оставить на потом, а без каких предметов первой необходимости вам точно будет сложно.

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На каком сроке беременности стоит начать покупать ребёнку одежду, аксессуары и т. д.?Ограничений по сроку беременности для покупки вещей для малыша нет. Если вы суеверны и не хотите ничего покупать до родов, то можете просто прогуляться по магазину, составить список. Или — сейчас во многих интернет-магазинах есть так называемый «виш-лист», чтобы пока вы находитесь в роддоме, ваши родные купили всё по этому списку.С точки зрения психологии беременности поход по магазинам с детскими товарами и разглядывание одежды способствуют снижению уровня стресса.

Знакомые или подруги, у которых есть маленькие дети, сразу стремятся отдать всё детское, уже ненужное, своей беременной подруге — правильно ли это? Ведь вещи застираны, аксессуарами уже пользовались? И вообще, как деликатно «отбрить» все эти попытки отдать вам всё?С одной стороны, вещи, отданные «по наследству», прекрасно помогают сэкономить, ведь дети так быстро растут, и одежда стремительно становится мала.

С другой — понятие о необходимых и нужных вещах у вас с той же подругой могут быть разными: кому-то был необходим пеленальный комод, а кому-то — нет. Кому-то нужен молокоотсос, а кому-то он ни разу не понадобился. Поэтому соглашаться брать всё, может, и не стоит.

Часто непонятно, какого размера нужно покупать одежду для малыша в тот же роддом — как выбрать?

Обычно критерий прост: размер 54–56 — подходит большинству доношенных детей; размер 45–50 — для «торопышек», стремящихся быстрее родиться, и 56–62 — для крупных детишек. Возьмите пару вещей стандартного размера и пару побольше, на случай если малыш родится крупнее, чем вы ожидали.

Что точно нужно купить заранее для новорожденного, до родов?Здесь не будем оригинальными: автокресло! И, как ни странно, детский моющийся напольный коврик — вы не успеете оглянуться, как будет опасно оставлять ребенка на пеленальнике или кровати одного.

Что нужно купить в кроватку? С какого возраста нужны подушки, как выбрать одеяло на разные сезоны, какую простынку постелить? Что нужно знать про бортики?

Прежде, чем купить саму кроватку, решите, как вы будете организовывать сон. Ведь это может быть приставная кроватка, мобильная люлька, складная кроватка для поездок к бабушке и много других вариантов.

Само спальное место ребёнка должно быть «скучным» — никаких балдахинов, бортиков, украшений, игрушек — ничего лишнего. Всё это небезопасно и решительно запрещается всеми врачами.Туда же одеяло и подушку — их разрешается использовать только после 1,5–2 лет. Что касается простынки, то безопасной считается простыня на резинке.Часто «советчики» вокруг негодуют, зачем «столько много» футболок/боди/песочников и т. д. купила мама. А сколько нужно? Ведь одна мама на дух не перенесёт, что ребёнок срыгнул на одежду, и сразу её поменяет, а другая просто промокнёт салфеткой такое пятно и со спокойно душой продолжит заниматься делами.

Как мы говорили ранее, дети очень быстро растут, и самая частая картина такая: мама стоит у комода, где лежат нераспакованные комплекты детской одежды, которую малыш просто не успел надеть.

Чтобы не тратить деньги «на ветер», покупайте минимальное количество одежды: исходят из двух комплектов в день на три дня — то есть, примерно 6 комплектов одежды. В случае, если не хватает или ребёнок вырос, вы всегда можете быстро заказать одежду ребёнку с доставкой из интернет-магазина.

Кстати, чтобы не менять всю одежду, если ребенок срыгнул, есть прекрасные хлопковые слюнявчики.

Какие вещи можно покупать «на вырост», а за размерами каких вещей нужно строго следить каждый месяц?

Строго по размеру выбираем только подгузники – от того, как они «сидят» на малыше, зависит сухость, комфорт и кожа ребёнка. Всё остальное вполне может быть чуть на вырост.

Что точно не нужно покупать ребёнку на первые месяцы?Мы знаем случаи, когда на первую фотографию в родбоксе мальчика одевали в смокинг с бабочкой, а девочку в бальное платье — и такое имеет право быть.