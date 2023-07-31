«Гением не вырастет»: нарколог — о влиянии вейпов на интеллект подростков

Курение электронных сигарет особенно негативно отражается на организме подростков, рассказал в беседе с NEWS.ru главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, вейпы наносят удар легким, сердцу и другим органам, а также приводят к снижению умственных способностей.

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"У подрастающего поколения от такого вида курения заметно снижается память, концентрация внимания, мышление и воображение. Поэтому, если ребенок хочет выбрать креативную профессию в будущем, связываться с вейпами и электронными сигаретами ни в коем случае не стоит. Из-за таких привычек он гением точно не вырастет", — сказал эксперт.

Он добавил, что необходимо рассказывать детям о плюсах ведения здорового образа жизни и негативных последствиях, которые могут возникнуть из-за вредных привычек.