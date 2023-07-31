Ортопед рассказал, чем опасна обувь «на вырост» для детей

Ношение детьми обуви, купленной «на вырост», может иметь опасные для здоровья последствия, рассказал в беседе с РИАМО врач-ортопед Сергей Малыхин. По его словам, в слишком свободной обуви не происходит правильной фиксации стопы, что может привести к получению ребенком различных травм.

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"Стопа правильно не фиксируется, и ребенок, где-то побежав, зацепившись о препятствие носком ботинка, с более высокой вероятностью получит какую-то травму, если обувь не соответствует размеру", — подчеркнул врач.

Кроме того, по его словам, обувь должна соответствовать размеру ноги ребенка и с эстетической точки зрения, так как когда ботинки или кроссовки становятся впору, они уже утрачивают привлекательный внешний вид.

"Часто детям покупают обувь «на вырост», и они носят ее долгое время. Но в итоге экономия получается сомнительная. То есть ребенок ходит в обуви, которая ему большая, а когда она ему становится по размеру, то она уже смотрится не так презентабельно", — пояснил ортопед.

Он также назвал вредной привычку ходить дома босиком или в носках по твердой, жесткой поверхности, особенно для людей с плоскостопием. Для дома людям с проблемами стопы специалист посоветовал использовать обувь с ортопедической подошвой.