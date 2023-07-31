Как воспитание без отца влияет на жизнь детей

Некоторые считают, что вырастить ребенка психологически здоровым и полноценным человеком можно и без отца, но это далеко не всегда так. В будущем как для мальчика, так и для девочки отсутствие отцовской фигуры может стать серьезной проблемой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-психотерапевт Евгений Фомин.

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Папа должен быть примером

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По его словам, отсутствие отца в жизни ребенка негативно сказывается на детской психике. Особенно важно участие папы, который мог бы стать примером для подражания, в воспитании мальчиков.

— Для мальчиков очень важна роль отца. Как правило, женщины более мягкие в отношении детей, чем мужчины. А дети растут, начинают пробовать что-то новое, тестировать реальность и проверять, насколько далеко они могут зайти в своем влиянии на окружающих. Из-за этого они могут не ощущать границ и не понимают, когда нужно остановиться. Отец является своеобразным ограничением, который поясняет, что хорошо, а что нет, — пояснил Фомин.

Он подчеркнул, что у детей нет сформированных правил поведения, поэтому их нужно прививать. У мальчиков за это должен быть ответственен отец.

Последствия

Отсутствие отца в жизни детей может привести к серьезным последствиям, которые отразятся на будущем детей, рассказал специалист.

— Парни, выросшие без отца, становятся эмоционально нестабильными, перенимают материнское поведение. Во взрослой жизни это приводит к отсутствию семьи и истероидному типу личности, — заверил психотерапевт.

Также отсутствие отца в жизни мальчика может нарушить процесс сепарации между матерью и сыном, заметил Фомин.

— Когда в семейных отношениях сын становится главой семьи, матери очень сложно отпустить своего ребенка во взрослую жизнь. Если такие мужчины все же женятся, начинается конкуренция между матерью и женой за влияние на него, — предупредил он.

Однако для девочек, по мнению врача, роль отца не менее важна, чтобы в будущем они могли строить здоровые отношения с мужчинами.