Психолог рассказала, сколько времени отец должен проводить с ребенком
Ежедневное общение с отцом на протяжении одного часа в день является оптимальным для ребенка, рассказала NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, это время нужно использовать качественно, в частности, папе важно не критиковать детей, а поддерживать их.
Общение с отцом должно быть качественным. Если у папы совсем мало времени, то необходимо выделять на каждого ребенка по часу. Важно находить возможность быть наедине с каждым ребенком. В этот час важно ребенка не критиковать, не пытаться воспитывать, наказывать, а надо поддерживать его, восхищаться, быть рядом и давать опору, показывать ребенку его ценность, — сказала Наумова.
Психолог добавила, что в отношениях родителей должна быть гармония, только в таком случае дети чувствуют себя спокойно.
Если родители счастливы вместе, а папа ездит в командировки и не может уделить должное время сыну, в таком случае мама несет позитивный образ папы, хвалит его и отзывается по-доброму. Тогда и ребенок чувствует себя уверенным и спокойным. Это закладывает в ребенке базис уверенности и стабильности, — подчеркнула Наумова.