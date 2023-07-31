Психолог рассказала, сколько времени отец должен проводить с ребенком

Общение с отцом должно быть качественным. Если у папы совсем мало времени, то необходимо выделять на каждого ребенка по часу. Важно находить возможность быть наедине с каждым ребенком. В этот час важно ребенка не критиковать, не пытаться воспитывать, наказывать, а надо поддерживать его, восхищаться, быть рядом и давать опору, показывать ребенку его ценность, — сказала Наумова.