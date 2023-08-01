Психолог рассказала, когда начинать готовить ребенка к школе

Наиболее распространенной ошибкой родителей при подготовке детей к школе является позднее начало, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анастасия Екушевская. По ее словам, готовить ребенка к школьной жизни можно начинать примерно за два года до похода в первый класс.

Рекомендуется начинать примерно в пять лет. В этом возрасте дети уже способны анализировать информацию и заниматься системно. А за два года можно без спешки подготовиться к школе, — подчеркнула эксперт.

Она рассказала, что первокласснику необходимо обладать определенными навыками, в том числе уметь контролировать эмоции и иметь базовые навыки самоуправления: откладывать удовлетворение своих потребностей, ждать своей очереди, справляться со стрессом, адекватно реагировать на замечания учителя.

Необходимы навыки самообслуживания — в школе нужно уметь делать многое самостоятельно, например одеваться, раскладывать школьные принадлежности. <...> Обязательно стоит сходить с ребенком в его будущую школу и позволить активно участвовать в сборах ― пусть самостоятельно выберет рюкзак, канцелярию, чтобы у него было чувство контроля над ситуацией, — добавила эксперт.

Кроме того, по ее словам, ребенку нужно рассказать, как проходят занятия в школе, какие предметы он будет проходить, и в целом объяснить, с какой целью он учится, какая ценность у знаний, и как они помогут ему в жизни. В случае если у ребенка возникает сильная тревога в связи с походом в школу, можно использовать метод постепенного погружения.