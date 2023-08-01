Какие прививки обязательно нужно делать детям

В Минздраве РФ заявили о высоком охвате детей профилактическими прививками. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какие прививки нужно обязательно делать ребенку.

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По его словам, на сегодняшний день в нашей стране разработан сбалансированный календарь прививок, которые должны быть сделаны ребенку в обязательном порядке.

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— Нет прививок, которые не нужно делать. Это все отработано годами и десятилетиями. Все прививки, которые прописаны в национальном календаре, одобрены Минздравом России и прошли клиническую оценку ВОЗ. Все они необходимы ребенку с момента рождения, — сказал он.

Самая известная прививка — это БЦЖ. Она защищает малыша от туберкулеза, отметил терапевт.

— Например, в Европе ее не ставят, но в России продолжают делать детям, потому что она необходима. Также обязательно нужно делать вакцинацию от таких серьезных заболеваний, как дифтерия и коклюш, — говорит Кондрахин.

Эксперт напомнил, что также дополнительно делают прививки от краснухи и ветряной оспы.

— Раньше эти вакцины не делали, и дети болели данными заболеваниями. А сейчас этого можно избежать. Кроме того, не так давно ввели обязательную бесплатную прививку от гепатита группы B. Также есть сезонные прививки против гриппа и коронавируса, — рассказал он.

Все, что родителям предлагает Минздрав России, клинически обосновано. Прививок, которых можно не делать, не существует, объяснил специалист.

— Родители должны в обязательном порядке прислушиваться к рекомендациям педиатра, которые предлагают вакцинацию для детей. Это поможет снизить риски инвалидизации и смерти ребенка, — сказал Кондрахин.

Терапевт напомнил, что в некоторых случаях ребенок может получить медицинский отвод. Но он не исключает полностью прививки из жизни малыша.

— Нужно выждать определенный срок, чтобы сделать вакцинацию. Малыш потом будет посещать различные детские учреждения, и если у него будет сформирован иммунитет искусственным путем, проблем будет намного меньше. А если он будет получать его без прививок, то этот путь будет длиннее, — подытожил он.