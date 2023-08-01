Какой должна быть школьная форма для девочек

Вкус к одежде прививается человеку с детства. Поэтому школьная форма, которую девочка будет надевать каждый день, должна быть эстетичной и соответствовать современным модным тенденциям. О том, какие предметы одежды должны составлять гардероб ребенка, из каких тканей выбирать вещи и на какие оттенки обращать внимание, «ФедералПресс» рассказала преподаватель Парижской школы стилистов, модный блогер Ольга Скорокосова.

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«Я не советовала бы обращаться к трендам в офисной моде, которые поддерживают свободные, расслабленные, слегка оверсайз силуэты современного офисного костюма. Это подходит взрослым девушкам и женщинам. Нельзя забывать о совсем юном возрасте школьниц. Форма должна подчеркивать его и отражать культуру учебного заведения. Здесь идеально подошла бы эстетика стиля преппи (preppy)», – сказала стилист.

Преппи – это стиль в одежде, образцом для которого послужила форма школьников элитарных учреждений, готовящих к поступлению в высшие учебные заведения детей из обеспеченных семей. Он подразумевает опрятность, удобство и отражает дух учебного заведения.

К преппи относятся трикотажные кардиганы или жакеты с эмблемой школы, трикотажные жилеты, юбки чуть выше колена в складку или плиссе, платья и рубашки поло, обувь – лоферы с носочками.