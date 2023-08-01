Какой должна быть школьная форма для девочек: стиль, фасоны и оттенки
Вкус к одежде прививается человеку с детства. Поэтому школьная форма, которую девочка будет надевать каждый день, должна быть эстетичной и соответствовать современным модным тенденциям. О том, какие предметы одежды должны составлять гардероб ребенка, из каких тканей выбирать вещи и на какие оттенки обращать внимание, «ФедералПресс» рассказала преподаватель Парижской школы стилистов, модный блогер Ольга Скорокосова.
«Я не советовала бы обращаться к трендам в офисной моде, которые поддерживают свободные, расслабленные, слегка оверсайз силуэты современного офисного костюма. Это подходит взрослым девушкам и женщинам. Нельзя забывать о совсем юном возрасте школьниц. Форма должна подчеркивать его и отражать культуру учебного заведения. Здесь идеально подошла бы эстетика стиля преппи (preppy)», – сказала стилист.
Преппи – это стиль в одежде, образцом для которого послужила форма школьников элитарных учреждений, готовящих к поступлению в высшие учебные заведения детей из обеспеченных семей. Он подразумевает опрятность, удобство и отражает дух учебного заведения.
К преппи относятся трикотажные кардиганы или жакеты с эмблемой школы, трикотажные жилеты, юбки чуть выше колена в складку или плиссе, платья и рубашки поло, обувь – лоферы с носочками.
Такая одежда должна быть выполнена из качественных натуральных тканей – хлопка, шерсти. Стиль поддерживается неяркими глубокими оттенками – например, синий, бордо, бежевый, шоколадный, зеленый, иногда желтый и кремовый, дополнила Скорокосова.