Неонатолог заявил о важности грудного вскармливания

Главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Дмитрий Иванов выразил мнение, что первые шесть месяцев ребёнка желательно кормить только грудным молоком. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что состав грудного молока индивидуален.