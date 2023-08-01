3 правила безопасности, если вы идете с ребенком в парк

Казалось бы, выйти с ребенком в парк — что может быть банальнее и безопаснее? На самом деле, большинство проблем происходят там, где их совсем не ждешь. Мы собрали топ главных правил для родителей, которые проводят все выходные с малышами в парке в черте города.

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Катайтесь по правилам

Скорее всего, вы возьмете с собой в парк самокат, велосипед, ролики и т. п. Не надейтесь, что в случае, если ваш ребенок супервоспитан и понимает, что нужно кататься в специально отведенных местах, об этом знают и остальные отдыхающие. Вы легко можете нарваться на любителей скоростной езды даже в условиях ограниченного пространства, а потому внимательно следите за своим ребенком, даже если он разъезжает по выделенной части дороги. Излишне возбужденные «самокатчики» практически никого не замечают, особенно в вечернее время. Получить травму от такого вида транспорта — последнее, что вам хотелось бы пережить летом.

Осторожно, собаки!

Да, в большинстве современных парков есть выделенные площадки для выгула собак. Но много ли собачников ими пользуется? Сомневаемся. Кроме того, ваш ребенок может поддаться эмоциям и отправиться гладить чужое животное, которое может оказаться смертельно опасным для него. Хозяин может и не знать реакцию своего питомца на чужих, не удивляйтесь этому. Чтобы избежать трагедии, объясните ребенку, что трогать чужих животных, даже очень милых, нельзя. И сами будьте бдительны во время прогулки.

Прятки на незнакомой территории