Досрочно вышедшим из декрета родителям сохранят пособие на ребенка

Родители, которые не стали дожидаться окончания декретного отпуска и вышли на работу, смогут сохранить право на получения пособия на ребенка до 1,5 лет, сообщает «Российская газета».

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После принятия соответствующего законопроекта, новая норма вступит в силу с начала следующего года. Целью изменений является оказание материальной поддержки и повышение качества жизни работающих родителей, которые воспитывают детей в возрасте до 1,5 лет.

Для них решили сохранить право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода на работу из декретного отпуска досрочно и вплоть до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Кроме того, пособие оставят тем, кто вышел из отпуска по уходу за ребенком и работает у другого работодателя.