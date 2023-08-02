Педиатр перечислил противопоказания к грудному вскармливанию

В редких случаях грудное вскармливание может оказать негативное влияние за здоровье ребенка. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов.

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Противопоказаниями являются заболевания обмена веществ и ферментопатии у младенца, уточнил специалист. По его словам, эти нарушения характеризуются пищевой непереносимостью из-за отсутствия какого-либо фермента. К ним относятся: галактоземия (нарушение обмена углеводов), болезнь «кленового сиропа» (врожденный дефект метаболизма аминокислот), фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислоты фенилаланина, поступающей в организм человека с белковой пищей). В таких случаях ребенок должен получать только лечебное питание специализированными заменителями женского молока.

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Также временно ограничивают грудное вскармливание, если возник иммунный конфликт из-за несовместимости матери и плода по резус-фактору или группе крови и у младенца диагностирована гемолитическая болезнь. Иногда эта мера необходима, если младенец глубоко не доношен до физиологического созревания, страдает тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, врожденной аномалией челюстного аппарата. В таких случаях грудным молоком младенца кормят через специальный зонд, поделился врач.

Со стороны матери противопоказанием будут являться:

тяжелые заболевания (ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза с бацилловыделением, сифилис при условии заражения в третьем триместре);

такие опасные инфекции как столбняк, сибирская язва;

серьезные соматические заболевания в стадии декомпенсации с развитием сердечной, почечной, печеночной, дыхательной недостаточности;

тяжелые формы гнойного мастита;

острые психические расстройства.

Кроме того, грудное вскармливание прекращают в том случае, если мама принимает опасные для ребенка лекарства, добавил Османов. Он обратил внимание, что, в целом, по статистике таких матерей крайне мало.

Педиатр предупредил, что в зависимости от причины, по которой врачи исключают грудное вскармливание, его продолжение может привести к развитию: