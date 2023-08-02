Сколько стоит собрать ребенка в школу

Средняя стоимость базового школьного набора по России в этом году составит 8,5 тысячи рублей, подсчитали аналитики «Авито». В базовый набор входят школьная форма, форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей. Но общая сумма затрат на сборы в школу получилась ниже, чем у Росстата, говорит руководитель отдела по связям с общественностью «Авито товары» Дарья Кишинская:
«Почти половина этой суммы уйдет у родителей на школьную форму — это два варианта верха и низа. Спортивную форму и кроссовки можно приобрести в пределах 2 тысяч рублей. Еще 1,7 тысячи рублей уйдет на рюкзак, 300 рублей на пенал и комплект тетрадей. При этом, по данным Росстата, за прошлый год аналогичный набор обходился в 11,8 тысячи рублей для девочек, и 11,6 тысячи рублей для мальчиков. Высоким спросом пользуется мебель для детского рабочего места и ноутбуки для учебы. Базовый набор мебели на «Авито» можно приобрести от 1,2 тысячи рублей, а ноутбук от 5 тысяч рублей».
Похоже, «Авито» отталкивается от цен только на своем ресурсе. В сумму более 8,5 тысячи рублей обойдется россиянам только один рюкзак — самая дорогая вещь в школьном наборе, рассказала представитель пресс-службы Ozon Анна Гемиш:
«Корзины товаров различаются в зависимости от возраста школьников. Участникам старших классов преимущественно покупают рубашки, блузки и новые юбки и брюки, а первоклашкам полный набор одежды, включая обувь. При этом родители стараются не экономить на одежде для первоклассников, предпочитают брать вещи для здоровья детей, например ортопедическую обувь. Самым дорогим предметом является школьный рюкзак. Для тех, кто впервые идет в школу, его цена варьируется в районе 10-20 тысяч рублей. Отметим отдельно, что на Ozon мы не отмечаем дефицита канцелярских школьных товаров — дневников, тетрадей, ручек и так далее».
Продажи товаров для школы далеко не в разгаре. Собирать детей в школу и закупать соответствующие товары россияне традиционно начинают во второй половине августа. На это время приходится более 80% всех продаж товаров этого сегмента.