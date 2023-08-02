Сколько стоит собрать ребенка в школу

«Почти половина этой суммы уйдет у родителей на школьную форму — это два варианта верха и низа. Спортивную форму и кроссовки можно приобрести в пределах 2 тысяч рублей. Еще 1,7 тысячи рублей уйдет на рюкзак, 300 рублей на пенал и комплект тетрадей. При этом, по данным Росстата, за прошлый год аналогичный набор обходился в 11,8 тысячи рублей для девочек, и 11,6 тысячи рублей для мальчиков. Высоким спросом пользуется мебель для детского рабочего места и ноутбуки для учебы. Базовый набор мебели на «Авито» можно приобрести от 1,2 тысячи рублей, а ноутбук от 5 тысяч рублей».