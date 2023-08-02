Ученые назвали причину внезапного увеличения веса у подростков

Чрезмерный просмотр телевизора у детей и подростков может повысить риск развития метаболического синдрома в зрелом возрасте. Он объединяет факторы, связанные с диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, ожирение, повышенное артериальное давление и инсулинорезистентность.

© Чемпионат.com

Профессора изучили время просмотра телевизора детьми в возрасте 5, 7, 9, 11, 13 и 15 лет. Также в расчёт были включены участники 32 и 45 лет. 45. Всего в эксперименте были задействованы 879 человек.

Участники в среднем пользовались телевизором около двух часов в будние дни. Мужчины показали более высокую частоту метаболического синдрома, чем женщины. Однако время просмотра оказывало влияние на оба пола.

"В детстве может существовать чувствительный период, когда чрезмерный просмотр телевизора оказывает длительное влияние на здоровье в зрелом возрасте".