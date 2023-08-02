Как приучить ребенка к горшку: советы педиатра

Педиатр Никитёнок: нет единого мнения, когда начинать приучение к горшку. Однако считается, что ребёнок может осознанно проситься в туалет примерно с 18 месяцев, когда в мозге уже сформированы необходимые коммуникативные связи. С чего начинать обучение, как приучить карапуза к горшку и как понять, что он готов, «Секрету» рассказала Анна Никитёнок, заведующая педиатрическим отделением клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге.

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Когда начинать приучение ребёнка к горшку

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Перед тем как приучить ребёнка к горшку, Анна Никитёнок советует ориентироваться на общее состояние малыша. Стрессы, болезни, прорезывание зубов и т. п. могут препятствовать раннему приучению.

«Нужно учесть желание родителей заниматься этим вопросом, а также время года (чем теплее, тем легче для всех участников)», — подчёркивает врач.

В среднем приучить ребёнка к горшку стоит в 1,5–2 года, когда у него чётко сформировано желание ходить в туалет.

Считается, что ребёнок готов к знакомству с горшком:

когда он умеет сидеть, а ещё лучше — ходить и присаживаться;

может не мочиться более 2 часов подряд;

понимает обращённую к нему речь;

испытывает явный дискомфорт от хождения в мокрой одежде;

показывает или говорит о желании сходить в туалет.

С чего начать приучение к горшку

Дальше в вопросе «как приучить ребёнка к горшку» нужно снять подгузник, в котором тепло и сухо. Сначала на небольшой промежуток, затем постепенно увеличивать время.

Как рассказывает Анна Никитёнок, это нужно, чтобы ребёнок видел, что происходит с его телом, прежде чем он научится контролировать процесс. Он почувствует, что ходить в мокром белье неприятно.

«Процесс приучения ребёнка к горшку должен проходить в позитивной атмосфере: в случае успеха обязательно нужно хвалить, а вот ругать или кричать при неудаче категорически нельзя — страх может надолго отбить желание научиться ходить на горшок. На первых порах горшок должен быть в зоне быстрого доступа ребёнка, поэтому из туалета его лучше переместить в детскую. Не стоит устраивать долгие игры на горшке в ожидании, что "всё случится", сажать лучше на 3–5 минут. Если ничего не вышло, то можно повторить процесс через какое-то время», — рекомендует врач.

Когда сажать ребёнка на горшок

«Как правило, перед тем как сходить в туалет, ребёнок начинает проявлять своё желание словом или действием, в этот момент стоит предложить ему сесть на горшок. Каждый раз нужно комментировать и объяснять свои действия, чтобы он понимал, с какой целью его посадили на горшок и что сейчас будет происходить в его организме», — рассказывает врач.

И эти моменты очень важно отследить, чтобы максимально эффективно провести знакомство с горшком, а тем более — приучить к нем ребёнка.

Обычно все дети ходят в туалет после пробуждения, приёма пищи или обильного питья — поэтому в эти периоды следует предлагать сесть на горшок. Приучение должно быть системным и носить регулярный характер.

Почему ребёнок отказывается от горшка

Если ребёнок длительное время отказывается садиться на горшок, стоит выяснить причины. Отказ ходить по-большому может быть связан с дискомфортом или болезненностью, вызванными воспалением в перианальной зоне (вокруг ануса).

«Если стул слишком объёмный и плотный или, наоборот, разжиженный, вызывающий раздражение кожи, то ребёнку тоже будет больно. Дискомфорт при мочеиспускании может быть из-за воспалений, аномалий развития и т. д. Такие состояния поможет установить педиатр, но если органических причин нет, то ребёнка могут направить к неврологу, а после его консультации (в крайнем случае и в более старшем возрасте) — к психологу, для коррекции нежелательного поведения», — говорит педиатр.

Туалетная тема — одна из самых деликатных и требует чуткого отношения со стороны родителей.