Инфекционист назвал признаки ослабленного иммунитета у детей

«Если ребенок контактирует с вирусом впервые, то заболевание в любом случае будет, потому что контакт с вирусной инфекцией, иммунитет к ней вырабатывается только после того, как ребенок переболеет. О снижении говорит частота заболеваний, тяжесть заболеваний, длительность заболеваний и неадекватный иммунный ответ ребёнка на перенесенную инфекцию», — пояснил врач.