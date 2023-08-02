Инфекционист назвал признаки ослабленного иммунитета у детей
Частые и повторные заболевания детей говорят о том, что у них снижен иммунитет. Об этом Pravda. Ru рассказал кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
«Если ребенок контактирует с вирусом впервые, то заболевание в любом случае будет, потому что контакт с вирусной инфекцией, иммунитет к ней вырабатывается только после того, как ребенок переболеет. О снижении говорит частота заболеваний, тяжесть заболеваний, длительность заболеваний и неадекватный иммунный ответ ребёнка на перенесенную инфекцию», — пояснил врач.
Для укрепления иммунитета Тимаков посоветовал вести здоровый образ жизни. Для этого стоит пересмотреть распорядок дня, обеспечить правильное питание, а также достаточное количество сна и движения. Помимо этого, он порекомендовал обеспечивать отдых организма от нагрузок.
В начале июля ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, что ежедневный прием пребиотиков улучшает работу иммунитета у профессиональных спортсменов.