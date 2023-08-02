4 вещи, которым мальчик должен научиться у отца

Папа — основная фигура в жизни любого мужчины.

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Трудно переоценить роль отца в жизни мальчика. К сожалению, многие мальчики воспитываются исключительно в обществе женщин — мамы и бабушки. Наверное, у каждой женщины есть опыт общения с мужчиной, который вырос с маминой установкой — «Ты у мамы один такой красивый». Мы посоветовались с экспертом и готовы рассказать, что может привить своему сыну только отец.

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Ответственность за свои слова и действия

Если мужчина умеет нести ответственность за свои поступки, это уже половина успеха в жизни. Многим женщинам непросто понять, что на самом деле значит ответственность в мире мужчин, а потому «мамин сын» едва ли сможет вырасти настоящим лидером в мужском коллективе, так как с детства не приучен к правилам мужской стаи. Отец в таком случае всегда становится примером, первым мужчиной, на которого мальчик равняется.

Умение готовить

Да, вам не показалось. С одной стороны, этому навыку его может обучить и мама, однако только отец сможет объяснить сыну, почему важно уметь позаботиться не только о себе, но и о своей любимой женщине. К сожалению, многие современные молодые люди уверены, что кухня — территория женщины и ее прямая обязанность осуществлять на ней всю деятельность. Однако нет ничего более грустного, чем мужчина с подобной установкой, неспособный помочь своей женщине даже в таком простом деле, как приготовление обеда на двоих.

Формирование самооценки

Только отец может сформировать адекватную самооценку будущего мужчины. Конечно, мальчики получают невероятное принятие со стороны матери, и все же мнение отца, особенно если он не проводит с сыном много времени, для мальчика значит гораздо больше. Как мы уже говорили, отец — главная мужская фигура в жизни мальчика. Мама и тем более бабушка не могут иметь такой же по значимости авторитет.

Самостоятельность