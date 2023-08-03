Нефролог предупредил об опасно последствии ОРВИ у детей

Почки являются одним из важнейших органов для здорового функционирования организма, они выводят шлаки и синтезируют гормоны, поддерживающие правильный баланс жидкости. О связи острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) с нарушением функции почек у детей рассказал ведущий нефролог Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Румянцев в интервью «Известиям».

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Если мы говорим об острой почечной недостаточности, то дисфункция почек здесь становится вторичным показателем, появляющимся вследствие инфекции или другого заболевания. Та или иная болезнь, в том числе ОРВИ, иногда приводит к изменениям в иммунитете, — пояснил специалист.

Он предупредил, что если в анамнезе у родителей или бабушек и дедушек ребенка есть заболевания почек, то необходимо провести соответствующие анализы. Особенно важно это сделать, если юный пациент переносит тяжелую или средней тяжести инфекцию, подчеркнул Румянцев.

Поводом для обращения к врачу также служит появление и других симптомов у ребенка. Среди них слабость, головная боль, отеки или изменение объема выделения мочи или ее цвета, рассказал нефролог.