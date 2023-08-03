В Екатеринбурге найдены мать и бабушка брошенной отцом на детской площадке девочки

Полиция Екатеринбурга нашла мать и бабушку пятилетней девочки, которую отец взял на велосипедную прогулку и оставил на детской площадке. Местонахождение мужчины неизвестно.

Полиция Екатеринбурга нашла семью пятилетней девочки, которую обнаружили во дворе дома 51 по улице Баумана в Орджоникидзевском районе 2 августа. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, Соня проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, примерно в 20 км от места, где её оставил отец.

Ребёнка доставили домой. Её мать в настоящее время даёт показания в отделении полиции. Узнав о найденной дочери, женщина попросила прекратить разбирательство и заявила, что претензий ни к кому не имеет, уточнил Горелых.

Поиски отца девочки продолжаются. Полицейские обнаружили его велосипед.