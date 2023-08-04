Акушер-гинеколог развеял 5 мифов о грудном вскармливании

«С первого дня молока должно быть много, чтобы ребёнок наедался». Это ложное убеждение: в первые дни ребёнку важно получить молозиво и микрофлору матери, а не большое количество молока. Прикладывание к груди в родильном зале позволяет заселить желудочно-кишечный тракт малыша полезными бактериями для иммунитета. Лактация устанавливается к первому месяцу жизни ребёнка – объясняе

«Пока кормишь грудью, забеременеть нельзя». Это миф. При лактации часто наступает аменорея – отсутствие менструации. Но яйцеклетки в женском организме продолжают созревать, поэтому при активной половой жизни вероятность беременности есть. «Горячий чай с молоком, безалкогольное пиво и компоты улучшают лактацию». На самом деле, научно не подтверждено, что какие-то конкретные напитки улучшают выработку молока. На лактацию влияет количество жидкости и питьевой режим. Чтобы избежать обезвоживания, кормящим женщинам следует выпивать не менее двух литров жидкости в день.

«Кормящим мамам нужно соблюдать диету, чтобы у ребёнка не было диатеза». Это убеждение требует объяснений. Строгая диета молодым мамам не показана – наоборот, стресс от недостатка еды может пойти во вред. В рационе должно быть достаточное количество «строительного материала» – белка, микроэлементов, витаминов. С осторожностью следует вводить новые продукты – делать это постепенно, оценивая реакцию ребёнка. «Кормление способствует похудению». Это миф. Грудное вскармливание, действительно, очень энергозатратный процесс, поэтому женский организм стремиться поглощать больше энергии и задерживать больше калорий, делать запас питательных веществ. Организм в процессе лактации скорее запасает, а не расходует.