Чек-лист для подготовки ребенка к 1 сентября
Сборы в школу могут стать сильнейшим стрессом для детей и их родителей. Cпоры из-за цвета тетради, подходящего рюкзака и красивой школьной одежды длятся не первый год. Чтобы родители смогли спокойно поездить по магазинам перед Днем знаний и не собирали все в последний момент, “Рамблер” сделал чек-лист для подготовки ребенка к 1 сентября.
Помните, что на сборах можно сэкономить, если вы найдете оставшиеся с прошлого года канцелярские принадлежности и чистые тетради. Поэтому если у вас остались какие-либо школьные вещи, то вычеркните их из вашего списка.
- Портфель или сумка. Лучше всего выбирать ортопедические рюкзаки. Они сохраняют форму и помогают держать осанку.
- Форма для учебы. Если в школе есть форма. то это значительно облегчает задачу. В других случаях важно соблюдать дресс-код, установленный школой. Подберите две рубашки или блузки, брюки и юбку. Лучше покупать сразу два комплекта формы.
- Спортивная форма. В некоторых школах спортивная форма также регулируется правилами. Если их нет, все равно лучше держаться определенной концепции и выбирать белую футболку и темные шорты или леггинсы.
- Обувь. Для школы лучше подобрать обувь с ортопедической стелькой, чтобы школьнику было удобно проводить в ней весь день. Обратите внимание на то, чтобы подошва была твердой и прочной.
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- Канцелярия. Тетрадки, ручки и карандаши должны быть в запасе у ребенка на протяжении года. Можно скооперироваться другими родителями и купить все это в оптовых магазинах, так будет дешевле.
- Наборы для творчества. Уточните у классного руководителя, какие вещи нужно взять для творческих дисциплин. Обычно список выглядит так: альбом для рисования, гуашь, кисти, цветная бумага и картон, ножницы и клей-карандаш.
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