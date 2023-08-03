Сборы в школу могут стать сильнейшим стрессом для детей и их родителей. Cпоры из-за цвета тетради, подходящего рюкзака и красивой школьной одежды длятся не первый год. Чтобы родители смогли спокойно поездить по магазинам перед Днем знаний и не собирали все в последний момент, “Рамблер” сделал чек-лист для подготовки ребенка к 1 сентября.