Ученые выяснили, как интернет влияет на психику подростков

Исследователи из Шербрукского университета (Канада) установили, что девочки, которые проводили больше часов в интернете в возрасте 13 лет, имели тенденцию к развитию депрессии в возрасте 15 лет. Аналогичным образом, частое пребывание в сети в возрасте 15 лет было связано с более выраженными симптомами депрессии в 17 лет у подростков женского пола. У мальчиков подобные ассоциации отсутствовали. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Medicine.

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Депрессивное расстройство (также называемое депрессией) является распространенным нарушением психического здоровья. Оно характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.

Подростковый возраст является решающим периодом, поскольку лица, которые испытывают симптомы депрессии в течение этого времени, имеют более высокую вероятность развития серьезного депрессивного расстройства во взрослой жизни.