"Была мама, стала индивидум": доктор Мясников дал совет беременным
Принимать фолиевую кислоту всем женщинам детородного возраста порекомендовал врач и телеведущий Александр Мясников.
«...начинать ее принимать надо за месяц до планируемой беременности и потом весь первый триместр. Можно в составе мультивитаминов...Сегодня рекомендации идут дальше: поскольку беременность зачастую случается неожиданно, то рекомендуют всем женщинам детородного возраста (16-45 лет) принимать фолиевую кислоту», — написал доктор Мясников.
По его словам, многолетние исследования доказывают, что никакого вреда постоянный прием фолиевой кислоты организму не наносит. В своем убеждении врач опирается на исследования иностранных коллег, опубликованные в журнале JAMA Network Open, который издается Американской медицинской ассоциацией.
Но есть еще один интересный вывод, который доктор сделал после прочтения публикации, — женщин перестали называть женщинами.
«... говоря о беременности и деторождении, авторы ни разу не использовали слово «женщины». Говорят «индивидуумы детородного возраста», «беременные индивидуумы» и так далее. И я их понимаю: напишешь «женщина» и статья не пройдет, а тебя еще и обвинят в сексизме! Вот так, была мама — стала индивидум», — отметил Александр Мясников.