Доктор Мясников дал совет беременным

«... говоря о беременности и деторождении, авторы ни разу не использовали слово «женщины». Говорят «индивидуумы детородного возраста», «беременные индивидуумы» и так далее. И я их понимаю: напишешь «женщина» и статья не пройдет, а тебя еще и обвинят в сексизме! Вот так, была мама — стала индивидум», — отметил Александр Мясников.