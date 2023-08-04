9 самых важных минут дня с ребенком

Покажите ребенку, как вы рады его видеть. Крепко обнимите. Скажите, что вы думали о нем. Расспросите, как прошел его день. Расскажите о своем дне. Угостите ребенка чем-нибудь вкусным.

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Сколько времени вы проводите со своим ребенком? Если ваше сердце болезненно сжалось, когда вы прочитали этот вопрос, вы — один из миллионов современных работающих родителей, которые чувствуют вину за то, что не уделяют ребенку достаточно времени. Очень трудно успевать все: работать, решать проблемы, делать домашние дела, заботиться о семье и находить время на то, чтобы просто побыть с ребенком. Но дело не всегда в количестве. Иногда несколько минут с ребенком могут дать ему понять: мама или папа рядом, они любят его, он для них — самый важный человек в мире.

Первый момент после пробуждения утром

Пробуждение может быть нежным и приятным. Найдите несколько минут, чтобы разбудить ребенка без спешки, быть рядом в момент перехода от сна к бодрствованию. Обнимите и поцелуйте ребенка, пожелайте ему доброго утра. Спросите, чего он ждет с нетерпением сегодня. Что его беспокоит? Скажите ему что-нибудь, что сделает его день более радостным.

Момент после возвращения из школы или садика

Покажите ребенку, как вы рады его видеть. Крепко обнимите. Скажите, что вы думали о нем. Расспросите, как прошел его день. Расскажите о своем дне. Угостите ребенка чем-нибудь вкусным.

Момент перед засыпанием