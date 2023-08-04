Психолог объяснил, почему дети тянутся к плохим персонажам

Дети часто просят купить им игрушки, которые вызывают ужас у родителей. Пихолог Марсель Сультеев рассказал телеканалу "360", почему детям часто нравятся такие персонажи. Как пояснил эксперт, ребенок, смотря современные мультфильмы, может транслировать многие моменты на себя, не обладая критическим мышлением и не умея понять, что такое хорошо, а что такое плохо. Дети должны понимать, что характер и действия персонажей из мультфильмов нельзя переносить в реальную жизнь - этому должны учить родители, подчеркнул специалист. Детский интерес подстегивают и маркетологи, создавая рекламу, которая давит на подсознание ребенка. У детей, которые видят перед собой что-то чаще, чем обычно, разгорается естественный интерес: он будет выпрашивать и желать вещь как можно сильнее, а потом и обижаться на родителей, если те не покупают ему "игрушку как у Пети". Взрослые в свою очередь идут на поводу ребенка, чтобы тот не истерил и не манипулировал. "В силу возраста ребенку действительно могут навредить подобные игрушки", — предупредил психолог. По его словам, родителям нужно анализировать с дошкольниками персонажей мультфильма, тогда о запрете и не будет идти речь, так как ребенок сам будет знать, что такой плюшевый монстр ему не нужен. В июне психолог Анна Бояринцева в интервью "Газете.Ru" рассказала, как научить дошкольника управлять своим поведением.