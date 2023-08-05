7 развивающих сериалов, которые понравятся вашему ребёнку

Летние каникулы завершаются, и для многих детей это означает одно — скоро начало нового учебного года.

© Секрет Фирмы

Татьяна Мишина, методист курса «Уроки для мозга» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», собрала для «Секрета» несколько сериалов для детей, которые не только помогут разнообразить оставшиеся дни лета, но и узнать много нового — поспособствуют развитию ребёнка, расширят кругозор и научат важным жизненным урокам.

Видео дня

«Просто о важном. Про Миру и Гошу». 0+

Сериал, созданный при поддержке психологов, рассказывает о буднях семьи, в которой живут брат и сестра — Мира и Гоша. Они сталкиваются с трудностями и задаются вопросами, знакомыми каждому ребёнку. Почему обманывать плохо? Как помириться, если обидел друга? Как поступить, если обидели тебя? Сериал для детей напоминает зрителям о том, что родные люди всегда поддержат и помогут найти выход и любой ситуации. Главное — не замалчивать обид, а делиться сложностями открыто. «Заврики». 0+ Мультсериал для детей рассказывает историю завриков Гриши и его младшей сестры Сони, которые живут на планете динозавров. Ежедневно они сталкиваются с задачами, решить которые удаётся благодаря отличному знанию школьной программы — правил деления и умножения, логики, ориентирования на местности и многого другого.

«Ералаш». 0+

Культовый сериал для детей, любимый маленькими зрителями ещё с советских времён. Забавные истории случаются с его героями повсюду, куда бы они ни пошли. Каждая из них не только поднимает настроение, но и несёт в себе важный урок — рассказывает о том, что нужно уважительно относиться к окружающим.

«Ребятам о зверятах». 0+

Познавательный и увлекательный сериал для самых маленьких детей. Он рассказывает интересные факты о животном мире и даёт ответы на вопросы, которые больше всего интересуют малышей: кто громче всех рычит, кто дольше всех спит, у кого самая большая семья.

«Фиксики». 0+

Популярный мультсериал для детей, который занимает особое место в сердцах маленьких зрителей. В центре сюжета фиксики — крошечные существа, живущие в доме и занимающиеся ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Они остаются незамеченными человеческим глазом, а их мир — увлекательное место, полное интересных механизмов и удивительных устройств. Сериал для детей не только развлекает, но и помогает понять, как устроен мир вокруг, заинтересоваться техникой, а также прививает важные ценности, такие как дружба и ответственность.

«Три кота». 0+

Захватывающий мультсериал о приключениях трёх смелых и невероятно милых котят Коржика, Компота и Карамельки. Каждый эпизод сериала для детей наполнен увлекательными сюжетами, загадками и неожиданными поворотами, которые надолго способны удержать внимание маленьких зрителей. Сериал делится добрыми моральными уроками, которые позволяют детям понимать важность дружбы, смелости и справедливости.

«Профессор Почемушкин». 0+