Что нужно сделать в августе детям и их родителям

Думать об этом неприятно, но нельзя отрицать очевидное: лето заканчивается. Остался последний, самый тёплый и особенный месяц перед началом осенью. В сентябре начнётся учёба, а пока можно отдохнуть и насладиться жаркими деньками без домашних заданий и пробуждений в семь утра.

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Тлум.Ру рассказывает, чем можно заняться в последний месяц лета, чтобы получить от этого месяца максимум позитивных эмоций.

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№ 1. Составьте список покупок на сентябрь

Да, мы знаем, что думать о том, что вот-вот придётся сесть за парту, совсем не хочется. Но есть кое-что, что нравится делать почти всем — это покупки всяких полезных и классных мелочей для школы или детского сада. Составьте список того, что хотели бы приобрести: это и приятно, и поможет избежать лишних трат. Изучите каталоги магазинов, распланируйте поездки на шоппинг — пускай это будет семейным днём, полным веселья.

№ 2. Выберитесь на природу

Если вы ещё не успели этого сделать, обязательно устройте себе день на природе. В идеале, конечно, съездить за город или даже организовать семейную поездку в другой регион или страну, но подойдёт и самый обычный пикник в городском парке. Устройте шашлык в разрешённом для этого месте — и не забывайте о правилах пожарной безопасности, солнцезащитном креме и спрее от насекомых.

№ 3. Устройте показ мод

Этим поймаете двух зайцев сразу — и перемерите всю одежду перед школой, чтобы знать, из чего ребёнок вырос, а что ещё можно носить, и обеспечите себе весёлый семейный денёк. Такими покупками лучше всего заниматься без спешки, чтобы не нервировать ни себя, ни ребёнка перед первым сентября. Найденные классные предметы одежды можно комбинировать и составить из них образы, тренируя насмотренность детей и формируя вкус и стиль.

№ 4. Посетите врачей

В сентябре талончик на посещение врача наверняка будет не достать, так что озаботьтесь этим заранее. Посетите всех нужных докторов: педиатра, невролога, окулиста, стоматолога и других. Так осенью вас не настигнут неожиданные проблемы, которые придётся решать в срочном порядке.

№ 5. Загляните в книжный

И изучите ассортимент, причём как детский, так и взрослый: сейчас выходит много интересных новинок для всех возрастов, и вы можете пополнить свою библиотеку. Это может быть весёлым времяпровождением, если и вы, и ребёнок книголюбы — да и в целом, своим примером можно показать малышу, что читать весело и интересно.

№ 6. Отправьтесь в парк развлечений

Или аквапарк. Или страйкбольный клуб. Или лазертаг. В общем, идею вы поняли: главное — повеселиться от души. Вспомните, что лето — время веселья и каникул, пускай у взолслых их и не бывает. Побудьте снова ребёнком хотя бы на один день — увидите, как здорово просто отпустить все заботы и тревоги и поорать на горках от души.

№ 7. Выспитесь