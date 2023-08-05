Успеть до конца лета: что нужно сделать в августе детям и их родителям
Думать об этом неприятно, но нельзя отрицать очевидное: лето заканчивается. Остался последний, самый тёплый и особенный месяц перед началом осенью. В сентябре начнётся учёба, а пока можно отдохнуть и насладиться жаркими деньками без домашних заданий и пробуждений в семь утра.
Тлум.Ру рассказывает, чем можно заняться в последний месяц лета, чтобы получить от этого месяца максимум позитивных эмоций.
№ 1. Составьте список покупок на сентябрь
Да, мы знаем, что думать о том, что вот-вот придётся сесть за парту, совсем не хочется. Но есть кое-что, что нравится делать почти всем — это покупки всяких полезных и классных мелочей для школы или детского сада. Составьте список того, что хотели бы приобрести: это и приятно, и поможет избежать лишних трат. Изучите каталоги магазинов, распланируйте поездки на шоппинг — пускай это будет семейным днём, полным веселья.
№ 2. Выберитесь на природу
Если вы ещё не успели этого сделать, обязательно устройте себе день на природе. В идеале, конечно, съездить за город или даже организовать семейную поездку в другой регион или страну, но подойдёт и самый обычный пикник в городском парке. Устройте шашлык в разрешённом для этого месте — и не забывайте о правилах пожарной безопасности, солнцезащитном креме и спрее от насекомых.
№ 3. Устройте показ мод
Этим поймаете двух зайцев сразу — и перемерите всю одежду перед школой, чтобы знать, из чего ребёнок вырос, а что ещё можно носить, и обеспечите себе весёлый семейный денёк. Такими покупками лучше всего заниматься без спешки, чтобы не нервировать ни себя, ни ребёнка перед первым сентября. Найденные классные предметы одежды можно комбинировать и составить из них образы, тренируя насмотренность детей и формируя вкус и стиль.
№ 4. Посетите врачей
В сентябре талончик на посещение врача наверняка будет не достать, так что озаботьтесь этим заранее. Посетите всех нужных докторов: педиатра, невролога, окулиста, стоматолога и других. Так осенью вас не настигнут неожиданные проблемы, которые придётся решать в срочном порядке.
№ 5. Загляните в книжный
И изучите ассортимент, причём как детский, так и взрослый: сейчас выходит много интересных новинок для всех возрастов, и вы можете пополнить свою библиотеку. Это может быть весёлым времяпровождением, если и вы, и ребёнок книголюбы — да и в целом, своим примером можно показать малышу, что читать весело и интересно.
№ 6. Отправьтесь в парк развлечений
Или аквапарк. Или страйкбольный клуб. Или лазертаг. В общем, идею вы поняли: главное — повеселиться от души. Вспомните, что лето — время веселья и каникул, пускай у взолслых их и не бывает. Побудьте снова ребёнком хотя бы на один день — увидите, как здорово просто отпустить все заботы и тревоги и поорать на горках от души.
№ 7. Выспитесь
Это самый главный пункт — осенью вам вряд ли удастся высыпаться, по крайней мере, первое время. Выкройте возможность и постарайтесь хорошенько отоспаться перед учебным годом. При этом важно не нарушать режим — или, по крайней мере, двигаться в сторону его исправления (ну или хотя бы лежать в его сторону).Хорошего вам августа, набирайтесь витаминов и летнего настроения!