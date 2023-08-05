Как научить ребенка не перебивать: секретная техника

Если ребенок пытается всеми способами привлечь внимание своих любимых взрослых - это не плохо, а даже хорошо. Малыш растет, развивается, требует. Но даже самые близкие не могут посвящать абсолютно все свое время малышу. Есть другие дела и заботы, которые нельзя отменить. Особенно обидно и неприятно бывает, когда ребенок встревает в важный разговор.

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"Рамблер" рассказывает, почему детям так нравится перебивать и что с этим можно сделать.

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У ребенка масса причин, чтобы перебить маму или папу в любой момент времени. Среди них:

Отсутствие навыков общения. Дети еще только учатся общаться и могут не знать, как правильно выразить свои мысли без перебивания.

Желание быть услышанным. Дети могут перебивать, чтобы привлечь внимание к себе и своим мыслям. Они могут испытывать неуверенность в том, что их мнение будет услышано, если они не выскажутся сразу.

Недостаток терпения. Дети еще не развили навык терпения и ждать своей очереди может быть для них трудно.

Имитация поведения взрослых. Дети могут видеть, что взрослые часто перебивают друг друга в разговорах, и повторять это поведение.

Эмоциональное возбуждение. Возбуждение или эмоциональное состояние могут привести к тому, что ребенок будет перебивать взрослых.

Важно понимать, что перебивание - это нормальная часть процесса обучения общению для детей. Но мириться с этим нельзя, а вот запастись терпением и неуклонно гнуть свою линию очень даже стоит.

Что можно предпринять

Будьте примером. Важно быть хорошим примером для ребенка. Постарайтесь не перебивать других людей во время разговора и показывать, как правильно слушать и выражать свои мысли. Объясните правила. Разъясните ребенку, что перебивать невежливо, так как каждый имеет право высказать свои мысли, и что нужно дожидаться своей очереди. Установите правила семейного общения. Создайте правила, которые будут соблюдаться во время семейных разговоров. Например, можно ввести "говорящий мяч", который будет передаваться между участниками разговора, чтобы каждый имел возможность высказаться без перебивания. Поддерживайте положительное общение. Поощряйте ребенка высказываться и делиться своими мыслями, но при этом научите его делать это вежливо и без перебивания. Учите терпению. Помогите ребенку развивать терпение и умение ждать своей очереди. Например, игры, где нужно ждать своей очереди, могут быть полезными для развития этих навыков. Но и сами будьте терпеливы. Обратите внимание на эмоции. Разговоры о чувствах и эмоциях могут помочь ребенку понять, почему перебивание может быть неприятным для других людей. Объясните, что слушать других людей и проявлять уважение к их мнению - важная часть общения. Поощряйте вежливое поведение. Похвалите ребенка, когда он выслушивает других и не перебивает их. Поощрение положительного поведения поможет ему осознать, что вежливость и уважение к другим людям ценятся. Обучайте активному слушанию. Учите ребенка активно слушать собеседника, задавать вопросы и проявлять интерес к тому, что говорит другой человек. Это поможет ему осознать, что общение - это взаимодействие, а не односторонний процесс. Повторение и практика. Не ожидайте мгновенных результатов. Повторяйте правила и упражняйтесь в них с ребенком. Чем больше он будет практиковаться, тем лучше он освоит навык вежливого общения. Обратитесь к специалисту. Если проблема с перебиванием сохраняется или усугубляется, может быть полезно обратиться к педагогу, психологу или другому специалисту, который поможет разобраться в ситуации и предложит дополнительные стратегии.

Простая техника "Секретный знак"

Если ребенку крайне важно высказаться немедленно, а вы в это время заняты разговором, научите его привлекать ваше внимание, не перебивая. Вам вместе с ним придумать секретный знак, который он может подать, чтобы вы обратили на него внимание. Например, он может подойти и взять вас за руку, но сделать это молча. Для него это уже будет необходимым контактом с вами, а вы сможете выбрать удобный момент в разговоре и обратиться к ребенку.