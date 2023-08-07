Как записать ребенка в школу в 2023 году

В сентябре 2023 года в первый класс российских школ пойдут 2 миллиона учеников. Первый поход в школу — начало важнейшего этапа в жизни не только ребенка, но и его родителей. И, конечно, он требует особой подготовки. А если не знаете, как к ней подступиться, то «Лента.ру» собрала всю необходимую информацию: от бюрократических до психологических аспектов.

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На что обратить внимание при выборе школы?

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Школа — это место, где ребенок, как правило, проводит целых 9 или даже 11 лет. Именно на этом этапе происходят важные процессы формирования его личности, закладывается фундамент его взрослой жизни. Поэтому к выбору учебного заведения стоит подойти по-настоящему ответственно. При этом сам процесс поступления в школу может стать серьезным стрессом как для ребенка, так и для его родителей. И если не разобраться во всех тонкостях заранее, это может вылиться даже в проблемы с адаптацией в новых условиях и в новом коллективе.

«Я не преувеличу, если скажу, что правильный выбор школы для ребенка является одним из основополагающих в родительстве, — говорит «Ленте.ру» психолог, специалист по детско-родительским отношениям Меседу Булач. — Отдавая ребенка в первый класс, мы в первую очередь ожидаем, чтобы он учился, это резонно. Но на самом деле школа — это намного больше. Это новый социум, это огромная экосистема, в которой ребенок будет жить, развиваться и расти личностно, эмоционально, психологически, обретать какие-то навыки, взаимодействовать с людьми».

Школы бывают как государственные, так и частные. Кроме того, они делятся на подвиды.

Какие бывают школы?

Общеобразовательные — они не нацелены на углубленное изучение тех или иных предметов, дают базовые знания;

Гимназии — школы с повышенным образовательным уровнем;

Лицеи — школы с повышенным образовательным уровнем на базе вузов;

Авторские — с отличной от государственной программой обучения;

Коррекционные — для проблемных детей;

Специализированные — для детей с особенностями развития.

При выборе школы есть еще несколько критериев, на которые следует обращать внимание, записывая туда ребенка.

Рейтинг школы

Многие родители при выборе школы опираются лишь на типичные показатели: какой средний балл ЕГЭ у выпускников этой школы, какие предметы там преподаются, какой академический состав, какие регалии есть у педагогического состава школы и какие там языки изучают. Но иногда такой подход, по мнению Булач, может навредить ребенку.

«Это все очень важно, но это лишь одна из частей, на которую стоит обращать внимание. Да, она основополагающая, но не единственная, — считает Булач. — Нередко родители совершают ошибку в погоне за сильными школами и академическим статусом. Бывает, что они погружают в эту среду ребенка, тип личности которого не подходит под сильную конкуренцию и достигаторство. Это ведь постоянное участие в олимпиадах, конференциях, нужно всегда держать высший балл, потому что рейтинговые школы за этим очень гонятся. Соответственно, если какие-то дети не справляются, их начинают еще больше подгонять, иногда кнутом, иногда пряником. Но чаще кнутом. Некоторым детям это подходит, у них изначально такой тип личности, который заточен на достигаторство, на то, чтобы выдерживать конкуренцию, на то, чтобы выдерживать сверхнагрузки. Но детям с высокочувствительным темпераментом и лабильной нервной системой такой формат получения знаний может не подходить и родители получают обратный эффект».

Все дело в том, что тогда нервная система ребенка не справляется, и мозг не принимает те знания, которые дает школа, считает эксперт. В итоге ребенок начинает отставать, скатывается в учебе, иногда он может дойти даже до депрессивных состояний, становится замкнутым и апатичным.

«Чтобы точно не ошибиться, очень здорово за год-полтора до школы пойти к обычному детскому психологу, буквально на одну сессию, где через игру, через песочную или арт-терапию, психолог проведет диагностику и расскажет родителям, что конкретно их ребенку подходит, а чего нужно избегать, какие с психологической точки зрения есть сильные и слабые стороны, что в ребенке нужно развивать и культивировать, а к чему ребенок сейчас не готов».

И второе, что важно сделать, — это пойти на нейродиагностику к нейропсихологу. Это необычный психолог, у него другие компетенции, подчеркивает Меседу Булач.

«Это специалист, который знает все о развитии мозга, о том, как он функционирует, какие дефициты и провалы с точки зрения мозговой деятельности есть у детей. Он проведет специализированную диагностику и сможет с точностью до мельчайших подробностей и деталей выявить, что конкретно вашему ребенку до школы нужно подтянуть в ментальном и интеллектуальном плане», — объясняет она.

По словам психолога, исходя из данных двух этих диагностик родители точно смогут понять, стоит ли их ребенку стремиться в самую рейтинговую гимназию города.

Ценности школы

Также при выборе школы важно понимать, какая у нее концепция, считает эксперт. Как правило, о своих ценностях заявляют именно частные школы, но в некоторых городах России (особенно городах-миллионниках) этим начали заниматься и государственные учебные заведения. Узнать об ориентированности школы можно на официальном сайте или в ее социальных сетях. Там же нередко можно прочитать отзывы учеников и их родителей.

«Есть такие школы, которые заточены только на академический результат. И это входит в систему ценностей некоторых детей. В то же время есть школы, которые с порога говорят, что их цель — создание комфортной атмосферы для ребенка».

«Да, они тоже дают хорошие знания, но они не заталкивают детей по олимпиадам, не давят на них. Они в первую очередь нацелены на то, чтобы взрастить стабильную, психологически здоровую личность. Мне такой подход близок, и мой ребенок учится больше в такой системе, — поделилась специалист. — Такие школы организуют много интересных мероприятий, например, тимбилдинги. С детьми работают психологи. В таких школах много проектной деятельности, благодаря чему развиваются так называемые мягкие навыки (soft skills). Они не привязаны к какому-то определенному предмету, они нужны каждому человеку, благодаря им человек легче и проще усваивает знания, работает в команде, адаптируется и находит решения».

В некоторых частных современных школах проходят специализированные отборы, которые называются «сверкой ценностей».

«В них проводят диагностику для ребенка, а также родителей, это необходимо, чтобы сверить ценности семьи и школы, благодаря чему в будущем будет меньше конфликтов, недопониманий», — поясняет психолог.

Когда пора отдавать ребенка в школу?

Согласно Федеральному Закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об Образовании в Российской Федерации» и Постановлению от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», в школу принимают детей от 6 лет и 6 месяцев и до 8 лет. Тем не менее в исключительных случаях возрастные границы могут быть изменены, однако на это необходимо получить согласие от руководства учебного заведения.

6,5-8 лет составляет возраст, когда ребенка отправляют в первый класс .

«Я, как психолог и специалист с базовым нейропсихологическим образованием, точно говорю, что в школу лучше идти в возрасте семи лет и позже, — утверждает в свою очередь Меседу Булач. — Категорически не советую отдавать ребенка учиться в шесть лет. В люфт между шестью и семью годами заложено колоссальное изменение в мозговых структурах ребенка, мозг "дозревает". Ребенок при этом может уметь читать и писать, но понимание правил, возможность усидеть на уроке, работа в команде… Часто этого дети не выдерживают».

Если родители все-таки сомневаются и считают, что ребенок готов к школе даже в более раннем возрасте, то психолог рекомендует сначала все же пройти нейродиагностику у специалиста.

Какие документы нужны, чтобы записать ребенка в школу?

Для поступления в частную школу о том, чтобы туда приняли ребенка, необходимо договариваться с ее руководством. Что же касается школ государственных, то зачисление происходит, согласно «Порядку приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Перечень документов, которые понадобятся для поступления в первый класс документ, удостоверяющий личность родителя;

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;

документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства; СНИЛС ребенка.

Как подать заявление на прием ребенка в школу

через Госуслуги;

в МФЦ;

на некоторых сайтах региональных органов образования;

непосредственно в школе.

Процесс подачи документов через Госуслуги, пожалуй, самый простой и удобный. В этом случае можно отправить заявления сразу в три школы. Главное, чтобы одна из них обязательно соответствовала прописке.

Прием заявлений осуществляется в две волны:

с 1 апреля и по 30 июня — набор в школы по месту регистрации или другие при наличии льгот. Заявления на первом этапе рассматриваются в течение трех рабочих дней, после чего издается приказ;

с 6 июля и по 5 сентября — запись детей в школы не по месту регистрации. Важно помнить, что при зачислении преимущественное право имеют дети, проживающие на закрепленной за учебным заведением территории. Соответственно, детей в школы «не по прописке» берут только при наличии свободных мест. На втором этапе детей зачисляют в течение пяти рабочих дней после приема документов.

Также существует перечень граждан, для которых возможно внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление в школы.

Когда должен состояться первый визит ребенка в школу?

Познакомить ребенка со школой до того, как он придет на первый звонок, — это правильное решение, считает Меседу Булач. Сейчас, к примеру, и в государственных, и в частных школах есть дни открытых дверей. Также прийти в школу вместе с ребенком можно для завершения процедуры регистрации и окончательного подписания необходимых документов.

«Если школы позволяют взять с собой ребенка, то этой возможностью нужно пользоваться. Важно как минимум погулять по территории школы. А если есть возможность, то и заглянуть в кабинеты, посмотреть, как детишки сидят за партами. Во время такой экскурсии расскажите, как вы сами учились в школе, поделитесь забавными историями».

Как подготовить и адаптировать ребенка к школе?

Хорошие школы, по словам Меседу Булач, сами правильно выстраивают процесс адаптации. Тем не менее в первую очередь ребенка важно обучить базовым навыкам самообслуживания, безопасности и полового воспитания, а также знаниям того, как нужно вести себя в социуме.

«Также важно объяснить ребенку, что делать, если тебя обидели, рассказать, что такое буллинг. Ребенок должен знать, что он всегда может высказать свое мнение и обратиться за помощью к старшим, — подчеркивает психолог. — Также надо описать, как устроены уроки, что такое перемена, какие предметы будут у ребенка».

Эксперт добавляет: когда родители забирают ребенка из школы, они обязательно должны спрашивать, как прошел его день.

«Не избегаете негативных эмоций, спрашивайте, было ли что-то, что не понравилось, потому что часто дети сами могут это не рассказать», — отмечает она.