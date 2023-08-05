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Врач Березовский рассказал, почему детям не стоит купаться в жару

В жару для ребенка страшен перепад температур, который может навредить при резком погружении в воду. Об этом рассказал хирург Дмитрий Березовский изданию NEWS.ru.

Врач рассказал, почему детям не стоит купаться в жару
© Unsplash

По словам хирурга, когда вы идете купаться с ребенком, всегда стоит держать его в поле зрения и не отпускать в воду в одиночку. Не нужно торопиться заходить в воду, потому что перепад температур опасен. При резком прыжке он может негативно повлиять на терморегуляцию ребенка и вызвать спазм сосудов.

"Это нарушит кровоснабжение сердечной мышцы и может вызвать нарушение сердечного ритма. Ребенок потеряет сознание, погрузится под воду и утонет", — предупредил Дмитрий Березовский.

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Кроме того, если человек чересчур сильно разогрет на солнце, то попадание на заднюю стенку глотки холодной воды может привести к спазму голосовой щели.

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