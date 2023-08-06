Желтуха и еще 4 состояния, которые не надо лечить у новорожденных

Педиатр Коробова: желтуха у новорождённых обычно проходит за 2 недели. Нередко молодые мамы готовы бежать к врачу из-за любого чиха только появившегося на свет малыша. За здоровьем детей в первые дни и недели жизни правда нужно следить особенно пристально. Однако некоторые тревожные симптомы на деле оказываются безобидными. Что не надо лечить у новорождённых, рассказала педиатр Ани Коробова.

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Физиологическая желтуха

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На 2–3 день жизни у новорождённого могут появиться признаки желтухи. Чаще всего это не опасно. После рождения часть невостребованных эритроцитов в организме ребёнка разрушается. В результате образуется пигмент билирубин, который окрашивает кожу и слизистые в жёлтый цвет.

Физиологическая желтуха достигает пика на 4–5 день жизни ребёнка, объяснила Коробова. Как правило, она проходит к концу 2-й недели. Но иногда сохраняется и дольше, особенно у детей на грудном вскармливании.

Беспокоиться не стоит, если ребёнок активный, хорошо ест, набирает в весе, а желтушность в динамике проходит. Другое дело, если малыш вялый, отказывается от груди, не набирает или даже теряет вес.

Снижение массы тела

В первые сутки ребёнок может потерять до 10% от веса при рождении. Если нет других тревожных симптомов, это состояние не опасно. Вес обычно восстанавливается в течение первых 2 недель жизни.

Почему падает масса тела у новорождённых:

потеря веса через кожу и дыхание,

при мочеиспускании,

при выделении первородного стула,

при расходовании бурого жира — специальной жировой ткани у новорождённых.

Помочь малышу восстановить вес можно максимально ранним прикладыванием к груди (по возможности уже в родильном зале) и кормлением по требованию. Также не стоит перегревать ребёнка.

Тревожиться стоит, если вес не восстанавливается к 14-му дню. Есть сложности с кормлением, ребёнок вялый и много спит, у него бывает рвота фонтаном.

Снижение количества мочи

В первые сутки ребёнок обычно получает молозиво, в котором мало воды. Как правило, на 3-4-е сутки мочеиспускание восстанавливается, успокоила педиатр.

Мочекислый инфаркт

Если вы заметили у новорождённого в подгузнике красновато-коричневые пятна, возможно, это мочекислый инфаркт. Это не опасное состояние, которое вызвано тем, что в результате метаболических процессов в моче накапливаются кристаллы мочевой кислоты. За несколько дней это должно пройти, сказала Коробова.

Половой криз

Это состояние возникает из-за циркуляции материнских гормонов. Встречается оно не только у девочек, но и у мальчиков. Самый частый симптом — нагрубание молочных желёз. У девочек может также проявляться увеличением вульвы и кровянистыми выделениями из влагалища, а у мальчиков — увеличением мошонки.

В норме это состояние не беспокоит ребёнка и проходит за несколько недель без всякого вмешательства. Достаточно просто наблюдаться у педиатра.

Как защитить новорождённого от кори

В первые недели и месяцы жизни иммунитет у ребёнка только формируется. Поэтому важно оберегать его от опасных болезней. Например, от кори.

Вообще защитные тела от кори ребёнку передаются от матери ещё во время беременности через плаценту, во время родов и при грудном вскармливании, рассказывал врач-вакцинолог Евгений Тимаков.