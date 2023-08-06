Названы признаки готовности ребенка к школе

Для многих родителей стоит вопрос, во сколько лет отдавать детей в школу, отметила детский и семейный психолог Pelican Country Club Ольга Комкова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала признаки того, что ребенок готов к обучению.

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Согласно возрастной периодизации детского развития советского психолога и педагога Льва Выготского, школьный возраст наступает с 7 лет, рассказала психолог. Этот период считается наиболее благоприятным для учебной деятельности, однако календарный и психологический возраст конкретного ребенка не всегда совпадают, обратила внимание Комкова. Некоторые готовы приступить к учебной деятельности раньше, а некоторые позже.

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Признаки готовности к школе

По словам специалиста, сделать вывод о готовности ребенка к обучению можно на основе ряда аспектов школьной зрелости. Среди них выделяют личностно-социальную, интеллектуальную, эмоционально-волевую и мотивационную зрелость.

Под личностно-социальной зрелостью понимают готовность ребенка к новой роли, пояснила психолог. В том числе его потребность в общении со сверстниками, взрослыми и умении подчинять свое поведение законам детских групп, исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.

«Многие дети на этом этапе не готовы к школе. Им сложно выстроить диалог с учителем, сверстниками. Они не способны усердно выполнять домашние задания, если их отвлекают друзья. Чтобы ребенок сформировал личностно-социальную готовность к школе, родителям необходимо давать ему полномочия на самостоятельную деятельность, позволять самому устанавливать контакт со взрослым или ребенком, не забирая на себя эту функцию. Если у вас "домашний" ребенок, старайтесь чаще посещать социальные места», — посоветовала эксперт.

Под интеллектуальной зрелостью понимают развитие высших психических функций, облегчающих процесс обучения. Это концентрация внимания, аналитическое мышление, логическое запоминание, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторной координации.

«К моменту поступления в школу ребенок должен накопить багаж знаний, полученный опытным путем. Для этого он должен не просто задавать вопросы, а пытаться самостоятельно находить ответы, постигая причинно-следственную связь», — добавила Комкова.

Эмоционально-волевая зрелость представляет собой готовность к трудностям и поиску путей для их разрешения. Это и способность ребенка напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба и режим школьной жизни, и умение сочувствовать и сопереживать.

Также у первоклассника должна быть правильно сформированная мотивация к обучению.