Психолог рассказала, когда родители могут купить ребенку первый телефон

Покупать первый телефон для детей стоит тогда, когда они начинают ходить в школу или гулять без сопровождения родителей, заявила детский и семейный психолог Екатерина Гес. Об этом сообщает "Газета.ру".

"При этом важно понимать, что в такой простой телефон можно преобразить любой смартфон с помощью настроек внутри любого современного гаджета, либо с помощью программ родительского контроля", – сказала она.

Психолог подчеркнула, что не стоит давать ребенку телефон не настроив его, так как он может найти в интернете не только полезную информацию но и то, что не предназначено для детей.

"Поэтому, приобретая ребенку смартфон с целью, чтобы у вас была возможность оперативно с ним связаться, важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка и безлимитный выход в интернет с возможностью посещать любые сайты и скачивать любые игры и приложения", – отметила Гес.

По ее словам, если родители все же хотят купить ребенку именно смартфон, то его покупку стоит отложить на будущее. Такой телефон стоит покупать тогда, когда ребенок достигнет хотя бы 12–13 лет. При этом даже по достижению указанного возраста родителям стоит внести определенные ограничения на пользование смарфоном, считает психолог.