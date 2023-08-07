Какой школьный рюкзак лучше купить ребенку

Педиатр Юрьева: для ребёнка в школу лучше выбрать небольшой рюкзак. Всё потому что чем больше ранец, тем больше соблазна напихать туда всё что под руку подвернётся. А ребёнок не должен тащить на себе вес, превышающий его собственный, — он же не муравей какой-то. Поэтому всё должно быть пропорционально. А ещё у ранца должны быть крепкие широкие ремни.

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Как объяснила педиатр Татьяна Юрьева, при выборе хорошего школьного рюкзака нужно ориентироваться на несколько критериев.

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Размер. Рюкзак не должен быть большим, его вес по итогу не должен быть больше 10–15% от веса ребёнка.

Ремни. Плечевых ремней должно быть два, и они должны быть крепкими и широкими, чтобы не впиваться в плечи. Отрегулировать их нужно так, чтобы рюкзак находился посередине спины школьника. Если будет поясной или нагрудный ремень — вообще отлично, так вес рюкзака будет дополнительно распределяться.

Спинка. Она должна быть мягкой, чтобы защитить спину ребёнка от острых углов учебников, линеек и прочего. К тому же ранец должен хорошо прилегать к спине, и мягкий материал в этом поможет.

Куча отделений и карманов. Эти дополнительные отсеки позволят равномернее распределить вес по ранцу, чтобы ребёнка не кренило вбок.

Как правильно пользоваться рюкзаком Носить рюкзак нужно на обоих плечах, иначе можно получить онемение и покалывания в руках и плечах. Сколиоз так получить нельзя, а вот скрип в спине или шее — пожалуйста.

Нужно следить за весом рюкзака, для этого можно перебирать его на регулярной основе и убирать всё ненужное и завалявшееся.

Брать с собой стоит только самое необходимое, чтобы не было перевеса. Для этого можно пользоваться шкафчиками в школе (если такие есть) или договариваться с соседом по парте носить одну вещь на двоих, например учебник. С рабочими тетрадями такой финт не пройдёт.

Распределяйте вес по рюкзаку так, чтобы он располагался более-менее равномерно, но самые тяжёлые вещи лучше складывать ближе к телу, а самые лёгкие, наоборот, подальше от спины.

Научите ребёнка поднимать рюкзак, сгибая колени, чтобы он не напрягал спину.

Не забудьте заполнить карточку с важной информацией: Ф.И.О. ребёнка, домашний адрес, телефон родителей и так далее.

Когда ребёнок готов к школе

Собрать ребёнка в школу — это не только купить ему рюкзак, форму и учебники. Главное в этом — подготовить его морально и убедиться, что он уже созрел для обучения. В России принято отдавать детей в школу в 7 лет, но не всегда к этому моменту карапузы понимают, зачем им это всё нужно.

Как понять, что уже можно учиться? У ребёнка появляется разного рода зрелость.