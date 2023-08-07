Психолог рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду

Перед посещением детского сада родители должны рассказать ребенку о своем опыте посещения дошкольных заведений, посоветовала в беседе с NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее мнению, это поможет ребенку быстрее адаптироваться в новом месте. Она отметила, что у многих детей на адаптацию в детском саду уходит около месяца.

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Посещаем сад под любым предлогом, вместе относим документы, например. <...> Расскажите, как вы в свое время ходили в детсад. Вам может помочь старший ребенок, с позитивным опытом посещения садика. В этом возрасте ребенок доверяет маме и папе, он должен точно знать, что они придут на помощь. <...> Надо быть готовым, что дети на фоне стресса и адаптации иногда болеют, отказываются ходить в сад. Как правило, адаптация длится месяц, — рассказала Булгакова.

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По ее словам, к трем годам ребенок уже должен уметь ходить на горшок, расстегивать пуговицы, молнию, держать равновесие, бегать и прыгать. При этом психолог отмечает, что на фоне стресса некоторые знания и навыки могут забыться и это нормально.

По словам Булгаковой, родители должны проработать с ребенком несколько ситуаций, например, как сказать воспитателю, что наелся, как попросить у сверстника игрушку, что делать, если другой ребенок обидел или ударил. Кроме этого, для детей дошкольного возраста крайне важны дневной сон и прогулка, отмечает специалист. Она советует родителям гулять со своим ребенком на детских площадках, наблюдать за его общением, но не вмешиваться без крайней нужды.

Хвалите ребенка за его успехи, дайте ему понять, что, хоть он и посещает садик, вы вместе, вы — семья, вы не бросаете его. Обязательно спрашивайте, как прошел день в саду, — призывает Булгакова.