Психолог объяснил, почему ребенок постоянно врет

«Обвинения во лжи могут вызвать обиду и защитную реакцию у ребенка, а вопросы могут помочь ему осознать свои мотивы и последствия лжи. Спрашивайте ребенка, почему он солгал, как он себя чувствует, как он думает, что чувствуют другие люди, как он может исправить ситуацию. Не игнорируйте ложь ребенка или не смейтесь над ней. Ложь — это сигнал о том, что у ребенка есть какая-то проблема или потребность, которую он не может выразить или удовлетворить другим способом. Это требует внимания и понимания. Не отмахивайтесь от лжи ребенка или не принимайте ее за шутку», — резюмировал психолог.