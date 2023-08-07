Психолог объяснил, почему ребенок постоянно врет
Ребенок врет по разным причинам, в зависимости от возраста, ситуации и личностных особенностей. Например, это может быть фантазия, страх наказания или протест. Об этом «Газете.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.
Например, маленькие дети (2-4 года) часто путают реальность и вымысел, они любят придумывать истории и играть в роли.
«Для них ложь — это способ развить свое творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своем мире», — пояснил эксперт.
Кроме этого, дети любого возраста могут врать, чтобы избежать ответственности за свои поступки или ошибки, чтобы избежать наказания.
«А дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (4-10 лет) могут врать, чтобы повысить свой статус и лучше выглядеть в глазах сверстников или старших. Они могут преувеличивать свои достижения, способности или социальное положение. Они хотят быть уважаемыми, любимыми и принятыми», — рассказал психолог.
Бывают и случаи, когда дети врут ради протеста, подчеркнул Самбурский.
«Дети подросткового возраста (11-17 лет) могут врать, чтобы пойти против ограничений, бросить вызов авторитету родителей или выразить свое недовольство. Они стремятся к независимости, личной жизни и личному пространству. Они не хотят делиться с родителями всеми деталями своей жизни или подчиняться их правилам», — добавил он.
Помимо этого, на желание ребенка соврать могут повлиять проблемы в семье.
«Дети любого возраста могут врать из-за психологического дискомфорта или стресса, вызванных семейными конфликтами, разводом родителей, насилием, злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Они могут врать, чтобы скрыть свои переживания, защитить себя или кого-то из близких, получить внимание и помощь», — рассказал эксперт.
Чтобы отучить ребенка врать, по словам Самбурского, важно помнить: ребенка нельзя наказывать за ложь и обвинять во лжи, а также самим врать на глазах у ребенка.
«Обвинения во лжи могут вызвать обиду и защитную реакцию у ребенка, а вопросы могут помочь ему осознать свои мотивы и последствия лжи. Спрашивайте ребенка, почему он солгал, как он себя чувствует, как он думает, что чувствуют другие люди, как он может исправить ситуацию. Не игнорируйте ложь ребенка или не смейтесь над ней. Ложь — это сигнал о том, что у ребенка есть какая-то проблема или потребность, которую он не может выразить или удовлетворить другим способом. Это требует внимания и понимания. Не отмахивайтесь от лжи ребенка или не принимайте ее за шутку», — резюмировал психолог.