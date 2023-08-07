Берегите малыша: 7 опасных для ребенка вещей в доме

С появлением в доме малыша самые привычные предметы начинают восприниматься совсем иначе: некоторые из безобидных для вас вещей для ребенка представляют серьезную опасность. Когда чадо учится ползать и тем более ходить, проверьте, не навредит ли квартира ему.

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Магнитики на холодильнике

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Дизайнеры интерьера не устают повторять, что этот декор давно устарел, создает визуальный шум и смотрится странно. Но, когда в доме есть малыш, магниты становятся еще и опасными. Если чадо до них дотянется и потащит в рот, есть риск, что магнит оторвется от декоративной части и окажется в пищеводе, вызвав закупорку. Такие случаи могут быть летальными.

Батарейки

Они могут привести к смети ребенка, если окажутся в желудке. Содержащаяся в батарейке кислота растворяет оболочку слизистой. А маленькие круглые источники малыши часто засовывают в уши или нос, вынуть их может лишь врач.

Розетки

Вы точно помните эти из истории из детства: любопытство плюс маленькие пальчики и незащищенная розетка. Минимальный ущерб — детские слезы, максимальный — скорая помощь и реанимация. Поэтому заглушки для розеток необходимо купить, как только чадо начало ползать. Выбирайте надежные заглушки, а еще проще — заменить все розетки на самозакрывающиеся.

Подушки и бортики в кроватке

Множество деталей в кроватке новорожденного выглядят умилительно, но иногда именно они становятся фактором внезапной младенческой смерти. Малыш может уткнуться в мягкий бортик носиком и задохнуться. Помните: идеальная кроватка — по минимализм. Оставьте в ней только матрас. Вы успеете насладиться малышковым декором, когда опасный возраст минует.

Мусорное ведро

О, сколько там интересных открытий для ребенка, который исследует мир. Шуршащие бумажки, пахнущие мороженым, блестящие упаковки от кошачьего корма, шкурки бананов — почти страна запретных лакомств и игрушек. Держите мусорное ведро подальше от любопытных детских ручек, закройте его в ящике с замочком, выберите емкость с надежной крышкой. Не стоит проверять желудок чада на прочность.

Декор

Тяжелые вазы, рамки для фото, статуэтки — все это может свалиться на малыша и нанести ему травму. А искусственные фрукты выглядят слишком привлекательно. Осмотрите квартиру критическим взглядом и до поры до времени уберите все, что может упасть, разбиться, порезать или быть слишком аппетитным для маленького человека.

Комнатные растения