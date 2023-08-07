Дизайнер назвала россиянам главные тренды на осень

Специалистка рассказала, что в грядущем сезоне, как и в прошлом, по-прежнему актуальным останется оверсайз. При этом она отметила, что в настоящий момент в моде преобладает тренд на эпоху нулевых. В связи этим Цигаль посоветовала присмотреться к укороченным пуховикам.