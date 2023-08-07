Дизайнер назвала россиянам главные тренды на осень
Дизайнер и стилист Маша Цигаль назвала россиянам главные тренды на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.
Специалистка рассказала, что в грядущем сезоне, как и в прошлом, по-прежнему актуальным останется оверсайз. При этом она отметила, что в настоящий момент в моде преобладает тренд на эпоху нулевых. В связи этим Цигаль посоветовала присмотреться к укороченным пуховикам.
Что касается цветовой гаммы, то трендовыми станут фуксия, розовые и лиловые тона.
«Не нужно покупать только черные и серые. Можно смело экспериментировать, радовать людей и украшать пейзажи своими пуховиками и пальто», — заключила собеседница издания.
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