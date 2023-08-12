В жаркие дни малыши страдают от погоды меньше, чем взрослые, но им легче получить тепловой удар. Они могут провести весь день на улице и не заметить, как перегрелись. Поэтому родителям важно следить за состоянием ребенка в жару.

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О том, как уберечь ребенка от теплового удара, — в материале “Рамблера”.

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Зовите ребенка домой

С 12 до 16 часов наступает самый сильный период жары, когда лучше находиться дома. Даже если ваш малыш не хочет идти в помещение, нужно отправить его домой. В это время вероятность получить тепловой удар значительно увеличивается, поэтому проводить время на улице не стоит.

Объясните ему, что когда температура на улице спадет, он снова сможет пойти играть во двор с друзьями.

Выбирайте подходящую одежду

Составляя летний гардероб, продумайте одежду, которую ребенок сможет надевать на улицу в жару. Она должна быть легкой, из натуральных тканей. Обратите внимание на то, чтобы одежда не сковывала движения, так как во время игры это может стать проблемой. Не забудьте приобрести ему кепку или панамку и следить за тем, чтобы она не спадала во время прогулок.

Следите за водой

Важно следить за тем, чтобы ребенок употреблял достаточно жидкости в жару. В это время он должен выпивать на 1,5-2 литра больше, чем обычно. Ни в коем случае не предлагайте малышу сладкие соки и газировку, нужно, чтобы он утолял жажду именно водой. После того, как ребенок выпьет воду, можно предложить ему сладкую воду или сок.

Измените рацион

На время жарких дней лучше сменить рацион ребенка. Врачи рекомендуют избегать соленого, жареного и острого, в том числе различных снеков. Гораздо приоритетнее употреблять овощи, фрукты и ягоды, а также вареную пищу и приготовленную на пару. Она переваривается быстрее, насыщает ребенка всеми полезными минералами и витаминами, а также способствует правильному пищеварению.

Признаки теплового удара

Тепловой удар проявляется не сразу, поэтому распознать его не удасться. Симптомы можно увидеть лишь ближе к вечеру. После прогулки последите за состоянием ребенка. Если он стал вялым и просит больше воды, то проверьте остальные сипмтомы теплового удара: