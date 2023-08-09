Как понять, что ребенок подвергается травле в школе

Перед началом учебного года дети, подвергаемые насилию и буллингу в школе, часто меняются. Психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская объяснила, на какие вещи родителям стоит обратить внимание, чтобы распознать беду и уберечь своего ребенка.

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Самый распространенный признак — смена настроения и взаимоотношения с друзьями. Ребенок может стать более закрытым или раздражительным, если его травят, объясняет эксперт.

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— Ребенок также может перестать общаться с ранее близкими друзьями или проявлять отчуждение в отношениях с ними, — пояснила она.

О трудностях ребенка в школе могут говорить некоторые физические признаки. Например, головные боли или боли в животе. Сюда можно также отнести бессонницу, которая спровоцирована стрессом из-за нежелания находиться в травматичной среде.

— Помимо этого, ребенок может изменить пищевое поведение, начав переедать или, наоборот, терять аппетит, — уточнила психолог.

Специалист утверждает, что важно не поддаваться панике, а сосредоточиться на помощи ребенку. Ему нужно показать, что от родителей идет поддержка и они могут обеспечить ему безопасную среду не только дома, но и за его пределами.

— Необходимо подчеркнуть, что любая травля ненормальна, и что на месте вашего ребенка мог оказаться кто угодно и сказать, что вы приложите все усилия для решения проблемы и обсудите свои действия со своим ребенком, — рекомендовала специалист.

Она добавила, что эта проблема должна решаться с классным руководителем. Важно перечислить точные факты насилия над ребенком и обсудить конкретные сроки и действия, которые педагог будет предпринимать.

Эксперт сообщила, что есть случаи, когда такие «симптомы» у ребенка говорят лишь о нежелании идти в школу из-за отсутствия интереса к учебе или чувства дискомфорта, потому что он, например, может отставать от своих сверстников.

— В этом случае важно объяснить ребенку значение образования и постараться найти предметы, которые ему более интересны и в которых у него есть хороший прогресс, — резюмировала психолог.

Она добавила, что когда родители отмечают успехи ребенка, то тем самым они помогают ему стать более уверенным и мотивируют на получение новых знаний, сообщает «Газета.Ru».