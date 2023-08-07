В Москвариуме родился дельфинёнок Локи, сообщила пресс-служба центра океанографии и морской биологии.

Как отметили в организации, дельфин появился на свет в начале июля, мама Нота кормит его молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание.

«Оба животных прекрасно себя чувствуют и находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы», — сообщает пресс-служба.