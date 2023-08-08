Хирург перечислила самые частые детские травмы летом

Во время летнего отдыха у детей могут случаться травмы и другие неприятности, которые потребуют помощи хирурга. Об этом рассказала детский хирург Марина Тарасова.

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Эксперт пояснила, что чаще после неудачного падения у ребенка может образоваться рана, если она обработана неправильно, то возможно нагноение.

Если рана серьезная, то ребенку под местной анестезией проводится первичная хирургическая обработка раны и, при необходимости, ушивание. Если есть нагноение, то проводится вскрытие и дренирование гнойника.

Тарасова также рассказала, что часто летом дети попадают в кабинет хирурга с фурункулами — гнойным воспалением волосяного фолликула и близлежащих тканей. Воспаление вызывают бактерии, которые попадают в организм, например, при купании в водоеме, сообщает РИАМО.

Также детям часто необходима помощь после укусов насекомых, так как у многих возникает аллергическая реакция.

В свою очередь заведующая единственным на Северо-Западе детским ожоговым отделением Первой детской Марина Бразоль рассказала, что летом дети часто попадают в больницу с ожогами.

В этом году главные причины — ожоги из-за массовых отключений горячей воды и невнимательности родителей. Часто дети засовывают руки и падают в тазики с кипятком, что приводит к ожогам, передает газета «Петербургский дневник».