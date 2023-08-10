Минимальная подготовка ребенка к школе стоит около десяти тысяч

Средний чек по некоторым позициям минимального набора товаров для подготовки школьника к занятиям за год вырос на 27%, и приобретение набора минимальных товаров для ребенка к началу нового учебного года обойдется почти в десять тысяч рублей. Таковы данные аналитического исследования интернет-ресурса "Чек индекс".

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По данным "Чек индекса", минимальный набор товаров для подготовки ребенка к школе - пенал, дневник, набор ручек и карандашей, тетради, школьная форма и обувь - в среднем в 2023 году обойдется родителям в 9500 - 9700 рублей, что на 27% больше в сравнении с прошлым годом.