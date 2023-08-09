Эксперт объяснил, как научить ребенка финансовой грамотности

«Это может быть так просто, как объяснение, почему мы покупаем одни продукты, а не другие, или так сложно, как показать само планирование бюджета. Учите, что большая часть денег идет на оплату обязательных расходов, таких как жилье и питание, а остаток можно использовать на развлечения и накопления», — рекомендовал эксперт.