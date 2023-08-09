Эксперт объяснил, как научить ребенка финансовой грамотности

Россиянам объяснили, как научить ребенка финансовой грамотности
Первый шаг к финансовой грамотности ребенка — понимание ценности денег. Это может начаться с самого раннего возраста, когда ребенок начинает понимать понятия «дорого» и «дешево». Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый эксперт Алексей Леонов.
«Объясняйте разницу между «хочу» и «нужно», учите управлять своими желаниями и потребностями. Пусть дети видят, как вы платите счета, как вы откладываете деньги на пенсию или на отпуск. Расскажите ребенку, что деньги не являются вещью, которая просто «появляется» сама по себе. Это результат усердного труда», — пояснил он.
Еще один хороший способ привить понимание финансового планирования — вовлечение в семейное бюджетирование.
«Это может быть так просто, как объяснение, почему мы покупаем одни продукты, а не другие, или так сложно, как показать само планирование бюджета. Учите, что большая часть денег идет на оплату обязательных расходов, таких как жилье и питание, а остаток можно использовать на развлечения и накопления», — рекомендовал эксперт.
Кроме того, помогут в этом и обучающие игры — например, такие как Monopoly («Монополия») или The Game of Life. А также создание детского банковского счета.
«Открытие детского банковского счета является отличным способом привить детям практическое понимание того, как работают деньги. Это также может служить инструментом для обучения их понятиям, таким как проценты, сбережения и долг. Многие банки предлагают специальные счета для детей, которые позволяют им совершать транзакции под надзором взрослых», — уточнил специалист.
Не лишним будет объяснить ребенку и то, что такое кредит и задолженности.
«Объясните ребенку, что кредит — это не «бесплатные деньги», а средство, за которое нужно платить. Объясните разницу между «хорошим» долгом, например, студенческим кредитом на обучение, который может принести высокий доход в будущем, и «плохим» долгом, таким как кредитная карта, использованная для покупки ненужных вещей», — заявил эксперт Леонов.